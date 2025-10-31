search icon



景氣回落！中國10月製造業PMI降至49

鉅亨網編譯鍾詠翔


最新數據顯示，中國 10 月官方製造業採購經理人指數（PMI）為 49，景氣有所回落。

cover image of news article
中國10月製造業PMI降至49。（圖：Shutterstock）

中國國家統計局周五（31 日）公布的數據顯示，10 月製造業 PMI 為 49，較 9 月下降 0.8 個百分點。


從企業規模看，大、中、小型企業 PMI 分別為 49.9、48.7 和 47.1，比上月下降 1.1 個、0.1 個和 1.1 個百分點，均低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業 PMI 的 5 個分類指數中，供應商配送時間指數位於臨界點，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

10 月非製造業商務活動指數為 50.1，較 9 月上升 0.1 個百分點，升至擴張區間。綜合 PMI 產出指數為 50，比上月下降 0.6 個百分點，位於臨界點。

國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧表示，10 月受「十一」假期前部分需求提前釋放、國際環境更趨複雜等因素影響，製造業生產活動較上月放緩。

