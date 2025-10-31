景氣回落！中國10月製造業PMI降至49

‌



從企業規模看，大、中、小型企業 PMI 分別為 49.9、48.7 和 47.1，比上月下降 1.1 個、0.1 個和 1.1 個百分點，均低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業 PMI 的 5 個分類指數中，供應商配送時間指數位於臨界點，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。