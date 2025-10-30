義隆AI雙軸轉型 董座：明年AI營收占比上看1成

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-10-30 12:48

義隆 (2458-TW) 今 (30) 日舉行研發總部大樓上樑典禮，董事長葉儀晧會後受訪時指出，公司正推動 AI 雙軸轉型，一方面將既有產品 AI 化，另一方面開發全新邊緣 AI 應用，聚焦於「AI 影像辨識」技術，並延伸至智慧交通、無人機與機器人等領域，預計明年 AI 產品營收占比提升至 10%，期望每年成長 5 個百分點。

義隆董事長葉儀晧。(鉅亨網記者魏志豪攝)

葉儀晧表示，義隆已與中研院合作超過 6 年，共同研發影像辨識演算法，並自製小型 SoC，開發 on-device AI 方案，可直接在裝置端進行影像分析與判斷，無須傳輸至雲端。這樣的架構可在 0.05 秒內完成反應，比起雲端壓縮、傳輸與解壓縮的 2 至 3 秒，反應速度快上數十倍，對智慧交通等即時應用非常關鍵。

他舉例指出，AI 可用於交通號誌、行人偵測與車流預測，當偵測到車流匯集或行人穿越時，系統即可即時警示；此外，技術也能延伸至 ADAS (Level 2) 車輛影像系統、無人機 360 度避障、物件偵測與追蹤等領域，並進一步應用於機器人與無人載具。

無人機方面，義隆主要著墨三項技術，一是 Mini LED Local Dimming 顯示技術，由於面板採直下式背光設計，亮度更高、黑白對比更強且省電，提升航拍顯示清晰度，目前已開始出貨；二是影像處理晶片，可針對航拍影像進行 AI 分析與強化，也已正式出貨。

第三則是雲臺影像穩定與避障技術，目前結合自家開發的演算法與多鏡頭感測，支援 360 度避障與多物件追蹤，期望明年上半年開始出貨，成為明年成長新動能。