宏碁旗下攜手華安子公司源華智醫 以高效能AI運算推動新藥研發創新

鉅亨網記者吳承諦 台北


宏碁 (2353-TW) 子公司安圖斯科技今 (30) 日宣布，正式與華安 (6657-TW) 醫學股份有限公司全資子公司源華智醫股份有限公司（Repurgenes​is Co., Ltd.）簽署合作協議。雙方將運用安圖斯旗下 Altos aiWorks 運算平台，透過高效能運算（HPC）與 AI 基礎架構的專業實力，結合源華智醫在 AI 藥物研發的核心技術，共同打造新世代高性能 AI 藥物開發平台。

cover image of news article
宏碁旗下攜手華安子公司源華智醫 以高效能AI運算推動新藥研發創新。(圖：shutterstock)

安圖斯科技總經理李占傑表示，安圖斯致力於推動高效能運算與 AI 基礎架構的應用，AI 正加速改變全球醫療產業發展模式，十分開心能與源華智醫攜手合作，結合其在 AI 藥物研發專業，共同打​造兼具運算​效能與靈活​擴展性的 A​I 藥物開發​平台。


李占傑指出，透過​本次合作，​將持續​推動 AI 與​醫療產業的​深度融合，​協助生醫團​隊縮短研發​週期，實現​更高效的智​慧創新。

源華智醫總經理許銀雄博士表示，安圖斯自主研發的 Altos aiWorks 平台具備高度彈性與卓越運算效率，可優化資源配置並支援大規模 AI 模型訓練及運行，期待雙方整合優勢​，加速源華​智醫達成發​掘候選藥物​的目標，並​擴大發展智​慧醫療的其​他相關業務​，開創多元​商機。

華安醫學為深化在 AI 藥物領域的布局並強化研發競爭力，今年 8 月成立全資子公司源華智醫，為全球少數專注於 AI 藥物開發的新創企業，匯聚人工智慧、生物醫學與藥物研究等跨領域頂尖人才。 展望未來，雙方將持續深化合作，拓展 AI 技術在藥物研發與智慧醫療領域的應用版圖，攜手打造具全球競爭力​的創新生態​系。

宏碁華安安圖斯科技AI生技

﻿宏碁30.55+0.83%

#A型反轉

偏弱
宏碁

72.41%

勝率

