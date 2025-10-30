宏碁旗下攜手華安子公司源華智醫 以高效能AI運算推動新藥研發創新
鉅亨網記者吳承諦 台北
宏碁 (2353-TW) 子公司安圖斯科技今 (30) 日宣布，正式與華安 (6657-TW) 醫學股份有限公司全資子公司源華智醫股份有限公司（Repurgenesis Co., Ltd.）簽署合作協議。雙方將運用安圖斯旗下 Altos aiWorks 運算平台，透過高效能運算（HPC）與 AI 基礎架構的專業實力，結合源華智醫在 AI 藥物研發的核心技術，共同打造新世代高性能 AI 藥物開發平台。
安圖斯科技總經理李占傑表示，安圖斯致力於推動高效能運算與 AI 基礎架構的應用，AI 正加速改變全球醫療產業發展模式，十分開心能與源華智醫攜手合作，結合其在 AI 藥物研發專業，共同打造兼具運算效能與靈活擴展性的 AI 藥物開發平台。
李占傑指出，透過本次合作，將持續推動 AI 與醫療產業的深度融合，協助生醫團隊縮短研發週期，實現更高效的智慧創新。
源華智醫總經理許銀雄博士表示，安圖斯自主研發的 Altos aiWorks 平台具備高度彈性與卓越運算效率，可優化資源配置並支援大規模 AI 模型訓練及運行，期待雙方整合優勢，加速源華智醫達成發掘候選藥物的目標，並擴大發展智慧醫療的其他相關業務，開創多元商機。
華安醫學為深化在 AI 藥物領域的布局並強化研發競爭力，今年 8 月成立全資子公司源華智醫，為全球少數專注於 AI 藥物開發的新創企業，匯聚人工智慧、生物醫學與藥物研究等跨領域頂尖人才。 展望未來，雙方將持續深化合作，拓展 AI 技術在藥物研發與智慧醫療領域的應用版圖，攜手打造具全球競爭力的創新生態系。
