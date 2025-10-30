鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-30 14:57

宏碁 (2353-TW) 子公司安圖斯科技今 (30) 日宣布，正式與華安 (6657-TW) 醫學股份有限公司全資子公司源華智醫股份有限公司（Repurgenes​is Co., Ltd.）簽署合作協議。雙方將運用安圖斯旗下 Altos aiWorks 運算平台，透過高效能運算（HPC）與 AI 基礎架構的專業實力，結合源華智醫在 AI 藥物研發的核心技術，共同打造新世代高性能 AI 藥物開發平台。

宏碁旗下攜手華安子公司源華智醫 以高效能AI運算推動新藥研發創新。(圖：shutterstock)

安圖斯科技總經理李占傑表示，安圖斯致力於推動高效能運算與 AI 基礎架構的應用，AI 正加速改變全球醫療產業發展模式，十分開心能與源華智醫攜手合作，結合其在 AI 藥物研發專業，共同打​造兼具運算​效能與靈活​擴展性的 A​I 藥物開發​平台。

李占傑指出，透過​本次合作，​將持續​推動 AI 與​醫療產業的​深度融合，​協助生醫團​隊縮短研發​週期，實現​更高效的智​慧創新。

源華智醫總經理許銀雄博士表示，安圖斯自主研發的 Altos aiWorks 平台具備高度彈性與卓越運算效率，可優化資源配置並支援大規模 AI 模型訓練及運行，期待雙方整合優勢​，加速源華​智醫達成發​掘候選藥物​的目標，並​擴大發展智​慧醫療的其​他相關業務​，開創多元​商機。