鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-20 16:46

‌



PC 品牌宏碁 (2353-TW) 旗下安圖斯科技今 (20) 日宣布推出全新 Altos BrainSphere™ GB10 F1 AI 工作站，全面以 NVIDIA Grace Blackwell 架構為基礎打造，為桌面級 AI 運算帶來革命性效能，亦同步推出全新自研軟體 Altos aiGeni，能一鍵部署與智慧化工具簡化 AI 開發流程。

宏碁旗下安圖斯科技推出GB10 F1 AI工作站 採用輝達Blackwell架構快速部署。(圖：安圖斯科技提供)

安圖斯科技總經理李占傑表示，生成式 AI 已成為全球產業前進的核心驅動力，而真正挑戰便是如何讓創意快速實現以及創新快速落地。安圖斯透過提供硬​體與軟體整​合的一站式 AI 解決方案，為產業、科研與學術領域提供高效率、彈性及安全的運算基礎，未來將持續與全球生態夥伴合作，推動智慧化基礎架構與新世代應用，加速產學智慧轉型。

‌



安圖斯科技表示，Altos BrainSphere™ GB10 F1 GB10 F1 採用 NVIDIA Grace Blackwell 架構，搭載 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片，並透過 NVIDIA NVLink-C2C 技術大幅提升 CPU 與 GPU 間的資料傳輸效能。精巧機身卻能支援高達 1 PetaFLOP 運算力，滿足大語言模型（LLM）微調、生成式 AI 與 AI Agent 開發需求。

安圖斯科技同步推出自研 Altos aiGeni AI 開發平台，並內建於 Altos BrainSphere™ GB10 F1，為開發者帶來一鍵式、智慧化的 AI 開發體驗。