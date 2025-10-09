宏碁9月營收月增逾3成創11年同期新高 六大產品線全面成長
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收為 295.3 億元，受惠於六大產品線以及多重事業策略發酵，呈年月雙增；累計前 9 月營收為 2012.7 億元，較去年成長。
宏碁 9 月營收 295.3 億元，月增 35.4%、年增12.2%；第三季營收 734 億元，季增 10.3%、年增1.0%；累積前三季營收 2012.69億元，年增1.4%。
宏碁表示，本月營運亮點包括 6 大產品線成長，其中筆記型電腦營收年增 10.7%、桌上型電腦營收年增 33.4%、顯示器產品營收年增 27.5%、Chromebook 營收年增 9.5%、電競及遊戲相關產品及業務營收年增 35.9%、商用產品營收年增 24.5%。
宏碁也提到，多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占 9 月營收之 28.4%、第三季營收之 33.6%、累積前九月營收之 31.8%。
宏碁指出，孵化中的事業中，尤以專攻 AI 伺服器及工作站的安圖斯科技公司 9 月營收年增 60.2% 為亮點。
