宏碁9月營收月增逾3成創11年同期新高 六大產品線全面成長

宏碁表示，本月營運亮點包括 6 大產品線成長，其中筆記型電腦營收年增 10.7%、桌上型電腦營收年增 33.4%、顯示器產品營收年增 27.5%、Chromebook 營收年增 9.5%、電競及遊戲相關產品及業務營收年增 35.9%、商用產品營收年增 24.5%。

宏碁也提到，多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占 9 月營收之 28.4%、第三季營收之 33.6%、累積前九月營收之 31.8%。