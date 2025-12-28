生技與AI新星拼年終壓軸！宏潤生技、紐因科技12/29登錄創櫃 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-28 13:15

櫃買中心創櫃板將於明 (29) 日迎來兩家各具特色的企業 。分別是深耕生技醫療領域的宏潤生技 (7695-TW) ，以及專注於數位雲端應用的紐因科技 (7403-TW) ，為創櫃板市場增添新動能 。

生技與AI新星報到！宏潤生技、紐因科技1/29登錄創櫃。（鉅亨網資料照）

宏潤生技透過與花蓮慈濟醫學中心及國防醫學大學等單位進行產學合作，長期投入「蟲草」在癌症整合醫學、骨科再生醫學及植物新藥的研發 。目前公司已與多家醫院合作臨床數據收集，開發精準營養產品，旨在為慢性病與癌症患者提供更多元化的保健與修護選擇 。

另一家登錄企業紐因科技則是一家以 AI 電腦視覺為核心的新創公司，專精於籃球賽事影像分析軟體與平台開發 。紐因科技所推出的 SaaS 平台「inJOY」，能針對籃球愛好者與家長提供自動化數據擷取服務 。