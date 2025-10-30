鉅亨研報 2025-10-30 15:16

一、降息循環下，長天期美債 ETF 掀布局熱潮

【降息行情啟動】00768B復華20年美債ETF季配1.24元亮眼！下一波殖利率驚喜要來了？(圖:shutterstock)

美國聯準會進入降息階段後，長天期公債價格彈升潛力備受市場矚目。00768B 復華 20 年美債 ETF 追蹤彭博 20 年以上美國公債指數，主要配置於 20 年以上的長天期美債，對利率變化高度敏感。在「降息＋避險」雙題材帶動下，長天期 ETF 成為資金新寵，吸引投資人提前卡位反彈行情。

二、00768B 配息轉季配、殖利率領先同業

自 2025 年起，復華 20 年美債 ETF（00768B）正式改為固定季配制度，每年 2 月、5 月、8 月與 11 月配息一次。首度季配即配出 1.24 元的高水準，除息後短短兩週即完成填息，顯示買盤穩定、資金信心強。相較其他同類 ETF 如 00679B、00687B、00931B 等，00768B 的季配制度與殖利率表現更顯突出，成為存股族關注焦點。

三、降息＋現金流雙優勢，下一次季配將成關鍵觀察

隨著美債殖利率仍處高位、降息循環啟動，00768B 具備價差與息收並進的優勢，特別適合追求穩定美元現金流與長期配置的投資人。市場焦點現已轉向 11 月 19 日的第二次季配，屆時配息表現將成為驗證長天期債反彈力道的重要觀察指標。降息行情才剛開場，00768B 是否能再創亮眼紀錄？……>> 立即前往豐雲學堂看更多

