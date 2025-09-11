研揚攜手日企推「AI行為推斷系統」 搶進長照、物流應用市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-11 19:40

工業電腦廠研揚 (6579-TW) 與日本系統整合商 Novalux 及 AI 軟體開發公司 AIRUCA 聯手，推出鎖定長照與物流場域的「AI 行為推定系統」，目前已在日本超過 35 家機構率先導入。

「AI 行為推定系統」核心硬體採用研揚高階邊緣 AI Box PC BOXER-8621AI，搭載輝達 NVIDIA Jetson Orin Nano 支援 Super 模式，並已取得 Ubuntu Linux 授權，相容於 NVIDIA JetPack 5.0 以上版本，擁有完整工具庫支援客製化 AI 推斷模型。

此外，搭配 AIRUCA 自主研發的「AI 行動推斷軟體」，讓系統透過影像辨識與 AI 演算法，能即時判斷人員是否跌倒、搬運貨物或處於待命狀態，一旦偵測到異常行為，立即發送警報至監控中心或管理人員，不僅能大幅降低人力監視成本，也能顯著提升作業安全與效率。

AIRUCA 執行長金延純男指出，隨著高齡化社會及電商物流需求爆發，如何善用 AI 強化安全與效率顯得格外關鍵；Novalux 業務總監和光泰平則補充，這套系統最大的優勢在於能沿用既有監控攝影機，就可以升級這項「AI 行為推斷」功能，若有更高需求，也能直接採購整套 AI 設備與鏡頭。