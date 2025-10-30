鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-30 12:59

‌



光通訊股光環 (3234-TW) 今 (30) 日早盤在大單敲進下，隨即亮燈攻上漲停板。法人指出，主要受惠於輝達財報預期帶動 AI、矽光子資金卡位，加上外資加持已連 4 買，股價基期相對較低，主力買盤積極，成交量較昨 (29) 日翻倍近 5,900 張，股價也跳空站上 40 元大關。

〈焦點股〉光環沾光輝達 外資連4買加持 股價觸及漲停。(圖：shutterstock)

法人表示，光環主力業務為光通訊關鍵零組件，產品涵蓋 VCSEL、FP/DFB 雷射、PIN 檢光器等，應用於光纖通訊、5G 基地台及雲端建設，近期月營收穩健增長，今 (2025) 年 9 月營收年增 8.47%、前 9 月合併營收年增 19.64%，在基本面持續改善，加上 AI 與矽光子 (CPO) 題材帶動市場期待，也吸引買盤在今日積極進場。

‌



光環今日盤中不僅衝破 40 元大關，股價也站上年線，創近 2 個月以來波段高點。

光環今年將產品重心放在成長快速的資料中心 (DataCenter) 應用市場，並透過代工切入高功率連續波雷射 (CW Laser) 的產品市場。