〈熱門股〉IET-KY周K連4紅 周漲8.89%成交量暴增至7.4萬張

鉅亨網記者黃皓宸 台北

三五族群光通訊廠 IET-KY(4971-TW) 英特磊受惠於 AI、光通訊、低軌衛星及軍工產品需求強勁，11 月稅後純益為 3100 萬元，較去 (2024) 年同期由虧轉盈，單月每股稅後純益為 0.78 元，已獲利超越前 3 季，在業績上較去年由盈轉虧，激勵股價本周上揚 8.89%，周二 (16 日) 也一度衝破 300 元大關，股價寫歷史新高。

cover image of news article
IET-KY英特磊董事長高永中。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

為迎接 AI 與矽光子 (CPO) 持續蓬勃發展的光通訊市場，英特磊近期與光通訊龍頭廠光聖 (6442-TW) 進行策略換股技術結盟，英特磊擁有全球領先的 MBE 磊晶技術，特別是在磷化銦 (InP) 與高速 PIN/APD 產品具優勢。


光聖則為資料中心 (Data Center) 關鍵光被動元件主要供應商，透過合作深化產業結合，法人預期，英特磊有望直接掌握終端元件及各戶產品系統的規格需求，縮短研發周期、加速產品開發。

法人指出，英特磊在最大產品線磷化銦產品，需求不斷成長之下，據其合作大廠透略，明 (2026) 年磷化銦 PIN 磊晶業務，有望呈現倍數增長。

英特磊股價本周 16 日股價在盤中一度衝上 311 元創歷史新高，外資也連 3 賣轉買，在 AI 應用、CPO 市場持續旺盛下，業績在今年第 3 季已由虧轉盈。

法人也預期，英特磊在 2026 年營運有望接續今年成長之勢，持續正向發展。英特磊也即將在下周二 (23 日) 舉行法說會，屆時有望公布更多未來公司營運方向。

IET-KY 日 K 線圖

 


矽光子IET-KY光聖光通訊AI

IET-KY290.5-1.19%
光聖1185+2.60%

#營收獲利增加

偏強
IET-KY

75%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
IET-KY

75%

勝率

#A型反轉

中強短弱
光聖

81.48%

勝率

#連續長上影

中強短弱
光聖

81.48%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
IET-KY

75%

勝率

