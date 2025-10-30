新光人壽榮獲「2025財訊金融獎」 數位創新落實普惠金融展現成果

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-30 12:34

新光人壽榮獲「2025財訊金融獎」智能創新應用獎保險類金質獎，由新光人壽副總經理蔡文英（後排右五）代表受獎。(圖/新光人壽提供)

新光人壽於 2024 年改版上線「智能客服」後，持續拓展智能客服領域，全年服務人次達 145 萬人次，滿意度高達 90.1%。新版系統著重落實數位平權，強調無障礙使用體驗、優化界面設計與提升系統兼容性，不但保險業唯一取得「無障礙 AA 標章」的智能客服系統，更提供各項 AI 創新服務的即時指引，如「理賠醫起通」及 FIDO 驗證等服務內容，進而協助客戶快速理解保險資訊。

同時，新光人壽以「新光 e 起遊」成為首家、可透過專屬網頁完成旅平險聲明同意投保的保險公司，重新定義投保流程的數位化體驗；結合既有的「行動投保全程無紙化」服務，實現從投保、核保到通知的全流程數位串接，成為保險科技落地的重要里程碑。

為提供客戶更多元化的服務，新光人壽自 2025 年建立「虛擬櫃檯」服務，讓客戶無須親臨據點，即可透過網路預約與視訊完成保單變更等業務，節省客戶時間與金錢，強化線下櫃台新光人壽也導入數位簽名板與雙螢幕互動功能，讓服務同仁能以放大顯示與色彩提示，協助客戶清楚辨識簽署內容，提升效率與保障客戶權益。此外，新壽亦持續推動無障礙網站優化服務與綠色金融服務，今年網路投保平台，以「溫暖、直覺、易懂」為設計核心，也實現無障礙數位服務，榮獲國家通訊傳播委員會 AA 等級標章認證。