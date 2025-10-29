新光銀行裁撤緬甸仰光代表人辦事處 海外據點整併省成本
台新新光金控今 (29) 日代子公司新光銀行公告裁撤緬甸仰光代表人辦事處，已經過董事會審議通過，不過，本案尚須經台灣主管機關與當地主管機關核准。
台新金與新光金今年 7 月 24 日正式合併，旋即展開各子公司的合併作業，其中，投信與人壽合併時程較快，而證券、銀行系統與分支機構整合作業較為複雜，台新銀行與新光銀行原先在緬甸仰光都設有辦事處，若能合而為一，將可有效降低營運成本，減少租金、人員、行政等開銷，同時也能降低法遵與風險控管成本，聯合打響品牌知名度。
然而，緬甸政治局勢長期處於不穩定狀態，國銀在當地若是沒有足夠業務量，恐難以負擔設點成本與後續營運支出，例如先前的第一銀行、合庫銀行與彰化銀行都相繼裁撤緬甸辦事處，若是客戶有需求，可以鄰近分行或 OBU(國際金融業務分行) 來提供相關業務。
