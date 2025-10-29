新光銀行裁撤緬甸仰光代表人辦事處 海外據點整併省成本

台新金與新光金今年 7 月 24 日正式合併，旋即展開各子公司的合併作業，其中，投信與人壽合併時程較快，而證券、銀行系統與分支機構整合作業較為複雜，台新銀行與新光銀行原先在緬甸仰光都設有辦事處，若能合而為一，將可有效降低營運成本，減少租金、人員、行政等開銷，同時也能降低法遵與風險控管成本，聯合打響品牌知名度。