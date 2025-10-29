〈房產〉全台1-3季房市交易量19.4萬棟年減28.1% 創統計以來第三低量

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-29 10:54

‌



根據內政部最新資料顯示，2025 年 9 月全台建物買賣移轉棟數為 2 萬 0039 棟，月減 3.9%，年減 32.1%；累計 1-9 月全台房市成交量為 19 萬 4976 棟，年減 28.1%，是自 2017 年來最低交易紀錄，創 9 年來同期新低成交量。

全台1-3季房市交易量19.4萬棟年減28.1% 創統計以來第三低量。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，9 月的建物買賣移轉棟數反映的是 8 月至 9 月初的市況，因 8 月適逢暑假出遊旺季，原本就是交易淡季，加上房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續下，同時，也少了新屋交屋潮挹注，讓 9 月交易量較 8 月量縮 3.9%。

‌



另與 2024 年 9 月建物買賣移轉棟數 2 萬 9520 棟相比，全台建物買賣移轉棟數年減 32.1%，陳金萍指出，去年 9 月正值國內銀行房貸緊縮、央行祭出減降令，要求銀行自主管理、降低不動產貸款總量的時期，衝擊民眾購屋信心，市場氣氛轉趨保守，影響去年 9 月交易量表現，但仍有部分縣市交屋潮挹注，交易量相對穩定。

反觀今年，國內房市政策持續調控、銀行資金緊縮仍持續，美國川普的關稅政策正式落地實施，但仍有變數，市場觀望氛圍仍濃，讓今年 9 月的交易量與去年同期相比仍有逾三成的減幅。

陳金萍補充，若合計今年 1-9 月全台建物買賣移轉棟數表現，全台交易量為 19 萬 4976 棟，與去年同期相比，年減 28.1%，是自 2017 年來最低交易紀錄，創 9 年來同期新低。

進一步觀察歷年前三季房市交易量表現，陳金萍說明，今年 1-9 月交易量僅高於 2016 年 17 萬 5787 棟、2001 年的 19 萬 3238 棟，2025 年前三季全台建物買賣移轉棟數創下史上自 1999 年有分月統計以來第三低量。

陳金萍指出，2025 年 9 月初行政院宣布將新青安貸款排除在《銀行法》第 72 條之 2 放款比率限制之外，使銀行得以釋放更多放款量能，對於適用新青安的族群或是首購族在貸款取得與排撥時間上得到緩解，觀望氣氛有稍微轉淡的跡象，而央行也針對換屋族群「先買後賣」的售舊屋期限延長至 18 個月，體現政府對於首購、換屋等自住族群的支持，房市政策面的鬆綁提供一定正向影響。