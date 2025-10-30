鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-30 11:20

中國大豆進口市場近期上演「反轉劇」，因巴西大豆價格飆升，中國買家集體暫停採購，轉而加大阿根廷、美國大豆進口，展現彈性供應鏈策略。

全球大豆定價權爭奪戰開啟！中國從巴西轉向阿根廷 順勢倒逼美國降價（圖：Shutterstock）

《北向財經》報導，今年 5 月暫停美國大豆進口後，中國將需求轉向巴西，今年前 9 月採購巴西大豆 7200 萬噸，佔全年進口量近 70%，但巴西糧商趁機囤糧漲價，半年內大豆價格從每噸 580 美元漲至 650 美元，較加稅後的美國大豆貴上 66 美元。

面對「不合理溢價」，中國大豆產業協會明確暫停 12 月及明年 1 月巴西大豆訂單，底氣來自多重準備。一是 4500 萬噸儲備糧夠半年使用，加上阿根廷取消出口稅後，中國迅速下單 130 萬噸低價大豆，每噸比巴西便宜 200 美元，11 月將到港。

這一動作背後是大豆戰略的深層考量，作為全球最大大豆進口國，中國年需求 1 億噸，若全靠自種需 7.6 億畝耕地，佔 19 億畝總耕地的 40%，進口是必然選擇，但中國拒絕「被定價」，巴西漲價暴露其「坐地起價」弱點，中國轉而利用阿根廷低價貨源填補缺口，同時保留美國大豆這張「博弈牌」。

中美博弈中，大豆是關鍵籌碼，美國中西部紅州是大豆主產區，也是川普基本盤。若中國持續拒買，美國農民明年或棄種大豆，削弱川普選情，因此中國選擇在農民決策前重啟美豆進口，既緩解短期供應壓力，也透過「牽繩」策略影響美方政策。

大豆貿易絕非簡單買賣，而是大國博弈的縮影。中國在巴西、美國之間靈活切換，既保障供應安全，也以市場為槓桿維護利益。