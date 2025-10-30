鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-30 13:40

為期三天的第 47 屆東協峰會周二 (28 日) 在馬來西亞落幕，峰會最大的焦點就是美國總統川普的到訪，但川普前腳剛結束大馬行，中國後腳便與東協簽署《中國—東協自貿區 3.0 版升級議定書》，這場外交「接力賽」的反轉，令外界始料未及。

川普參加東協峰會成「陪跑」！東協送走川普後 轉身便跟陸簽3.0版自貿協定

更微妙的是時間點為川普剛離開大馬赴日，東協隔日便與中國簽下 3.0 版自貿協定。這份涵蓋數位經濟、綠色經濟、供應鏈協作的協議，分量遠超表面，這是中國與東協兩年談判、今年 5 月完成文本後的「瓜熟蒂落」。時間之巧，被視為對華盛頓的間接回應。

中國與東協的合作早有鋪墊。過去幾年，美國揮舞關稅大棒攪亂供應鏈，反讓區域國家看清靠美國易被當棋子，與中國合作才能共贏。

3.0 版協議核心是「互利」，中國有龐大市場與全產業鏈，東協具有年輕勞動力與成長潛力，互補性極強。比較美國「制裁 + 拉陣營」的套路，中國談的是開放、是專案、是機會，自然更得東協青睞。

東協心態已變。過去怕捲入大國博弈，如今更願選「可靠」一方。數位經濟、綠色轉型、供應鏈升級，這些發展剛需，美國給不了資源支持，中國卻能以市場與技術助力。這次簽約，不僅是經濟綁定，更是政治訊號，東協要和能帶來實惠的一方站在一起。