籌資潮 欣興轉投資軟板廠同泰電子擬現增籌資近4億元

鉅亨網記者張欽發 台北


欣興 (3037-TW) 向金管會送件申報將發行 4.6 萬張現增股及發行可轉換公司債 (CB)40 億元，擬合計籌資達 90 億元之外，欣興集團旗下軟板廠同泰電子 (3321-TW) 也擬辦理現金增資籌資達 3.96 億元並在今 (30) 日獲金 管會申報生效。

cover image of news article
同泰董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

其中，欣興擬以發行 4.6 萬張現增股及發行 CB 籌資，合計籌資達 90 億元，也成爲今年以來 PCB 廠境內最大規模籌資案。己申報生效，而軟板廠同泰電子也擬辦理現金增資案，擬發行 3.3 萬張現增股，暫訂每股 12 元，籌資金額達 3.96 億元。


欣興發行 4.6 萬張現增股及發行可轉換公司債 (CB)40 億元，其主辦券商爲中國信託證券。同泰電子籌資案的主辦券商爲康和證券 (6016-TW)。

同泰電子最新財報，2025 年 1-9 月營收 16.2 億元，毛利率 5.99%，年增 3.91 個百分點，稅後虧損 1.34 億元，每股虧損 2.52 元。

目前欣興的股本達 152.21 億元，爲台商 PCB 廠股本最大，欣興在看好市場需求的成長，也不惜以辦理現增發行新股再立即擴張股本 3.02% 可能稀釋每股獲利，暫訂以每股 108 元申報將發行 4.6 萬張現增股，同時將發行可轉換公司債 40 億元。同時，欣興也對即將量產的泰國新廠持續投注達逾 22.5 億元的資金挹注經營。

欣興 2025 年第三季稅後純益爲 21.94 億元，賺贏上半年總和，季增 73.12 倍，年增 1.2 倍，每股純益爲 1.44 元；2025 年 1-3 季稅後賺 31.39 億元，年減 37.55%，每股純益爲 2.06 元。

欣興現增同泰CBPCB

