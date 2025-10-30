籌資潮 欣興轉投資軟板廠同泰電子擬現增籌資近4億元
鉅亨網記者張欽發 台北
欣興 (3037-TW) 向金管會送件申報將發行 4.6 萬張現增股及發行可轉換公司債 (CB)40 億元，擬合計籌資達 90 億元之外，欣興集團旗下軟板廠同泰電子 (3321-TW) 也擬辦理現金增資籌資達 3.96 億元並在今 (30) 日獲金 管會申報生效。
其中，欣興擬以發行 4.6 萬張現增股及發行 CB 籌資，合計籌資達 90 億元，也成爲今年以來 PCB 廠境內最大規模籌資案。己申報生效，而軟板廠同泰電子也擬辦理現金增資案，擬發行 3.3 萬張現增股，暫訂每股 12 元，籌資金額達 3.96 億元。
欣興發行 4.6 萬張現增股及發行可轉換公司債 (CB)40 億元，其主辦券商爲中國信託證券。同泰電子籌資案的主辦券商爲康和證券 (6016-TW)。
同泰電子最新財報，2025 年 1-9 月營收 16.2 億元，毛利率 5.99%，年增 3.91 個百分點，稅後虧損 1.34 億元，每股虧損 2.52 元。
目前欣興的股本達 152.21 億元，爲台商 PCB 廠股本最大，欣興在看好市場需求的成長，也不惜以辦理現增發行新股再立即擴張股本 3.02% 可能稀釋每股獲利，暫訂以每股 108 元申報將發行 4.6 萬張現增股，同時將發行可轉換公司債 40 億元。同時，欣興也對即將量產的泰國新廠持續投注達逾 22.5 億元的資金挹注經營。
欣興 2025 年第三季稅後純益爲 21.94 億元，賺贏上半年總和，季增 73.12 倍，年增 1.2 倍，每股純益爲 1.44 元；2025 年 1-3 季稅後賺 31.39 億元，年減 37.55%，每股純益爲 2.06 元。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- AI助攻力道強 欣興Q3賺贏上半年總和 1-3季每股純益 2.06元
- 雙掛牌風潮再起 欣興旗下蘇州群策科技擬改在香港以H股 IPO
- 欣興曾子章：AI帶動載板及PCB尺寸與層數齊升 用量高速成長
- 大型PCB廠欣興與金像電接連進行市場籌資 兩者估將吸金達190億元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇