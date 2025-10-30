籌資潮 欣興轉投資軟板廠同泰電子擬現增籌資近4億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-30 09:16

欣興 (3037-TW) 向金管會送件申報將發行 4.6 萬張現增股及發行可轉換公司債 (CB)40 億元，擬合計籌資達 90 億元之外，欣興集團旗下軟板廠同泰電子 (3321-TW) 也擬辦理現金增資籌資達 3.96 億元並在今 (30) 日獲金 管會申報生效。

其中，欣興擬以發行 4.6 萬張現增股及發行 CB 籌資，合計籌資達 90 億元，也成爲今年以來 PCB 廠境內最大規模籌資案。己申報生效，而軟板廠同泰電子也擬辦理現金增資案，擬發行 3.3 萬張現增股，暫訂每股 12 元，籌資金額達 3.96 億元。

欣興發行 4.6 萬張現增股及發行可轉換公司債 (CB)40 億元，其主辦券商爲中國信託證券。同泰電子籌資案的主辦券商爲康和證券 (6016-TW)。

同泰電子最新財報，2025 年 1-9 月營收 16.2 億元，毛利率 5.99%，年增 3.91 個百分點，稅後虧損 1.34 億元，每股虧損 2.52 元。

目前欣興的股本達 152.21 億元，爲台商 PCB 廠股本最大，欣興在看好市場需求的成長，也不惜以辦理現增發行新股再立即擴張股本 3.02% 可能稀釋每股獲利，暫訂以每股 108 元申報將發行 4.6 萬張現增股，同時將發行可轉換公司債 40 億元。同時，欣興也對即將量產的泰國新廠持續投注達逾 22.5 億元的資金挹注經營。