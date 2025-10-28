雙掛牌風潮再起 欣興旗下蘇州群策科技擬改在香港以H股 IPO

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-28 18:18

繼臻鼎 - KY(4958-TW) 旗下子公司鵬鼎在深圳掛牌，定穎 (3715-TW) 旗下子公司超穎電子 24 日在上海 A 股完成上市掛牌交易並大幅飆漲，在海外上市潮之下，欣興 (3037-TW) 旗下子公司蘇州群策科技公司也擬於香港聯交所主板申請以 H 股上市。

欣興董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

欣興董事會今 (28) 日通過蘇州群策科技公司擬於香港聯合交易所主板申請上市案，並預計將提交 2026 年股東會討論。

就連已在深圳掛牌的楠梓電 (2316-TW) 關連投資企業滬士電，近期也傳出擬赴香港 IPO，而台商 PCB 廠在香港掛牌早已有先例，華科集團旗下瀚宇博德 (5469-TW) 曾以旗下江陰 PCB 廠以瀚宇博德國際控股有限公司，在 2006 年 10 月 6 日在香港交易所上市，當時的上市價為 1.77 港元。2011 年 8 月，瀚宇博德股份因瀚宇博德國際流動性低及股價表現欠佳提出以每股 1.25 元私有，於同年 10 月獲得股東會通過，在執行私有化後除牌。

欣興電子對蘇州群策科技公司的海擬於香港聯合交易所主板申請上市案，主體爲欣興旗下的蘇州群策科技 ABF 及 BT 載板廠，由欣興持股 86%，原在 2023 年 8 月 25 日即由欣興董事會通過在中國大陸股市以 A 股申請上市，原預計在去年股東會討論，但因故暫緩並沒有提股東會討論，而今天對蘇州群策科技公司海外上市案擬於香港聯合交易所主板申請上市案，則將要提明 (2026) 年的欣興股東會討論後才能執行啟動，推估上市時間也將在 2027 年。

蘇州群策科技公司但未來若開始走上市規劃，預料會增資發行新股，欣興的持股也會進一步降低。

欣興對中國蘇州群策的在香港聯交所以 H 股上市案指出，目的在: 為增強全球競爭力、吸引及激勵優秀專業人才並拓展大陸地區業務市場蘇州群策上市後，可藉助香港聯交所的國際化資金平台所提供的多元化籌資管道募集資金，強化本公司集團財務結構，提升集團財務調度的靈活性，並加速欣興集團在全球及中國大陸之發展，可有效提升企業知名度，藉此吸引優秀人才，提高員工向心力。

同時，除增強蘇州群策自主創新能力，強化營運競爭力外，亦有利於增加歸屬於本公司身為控股母公司的淨利潤，有助於提升整體股東權益。