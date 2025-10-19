大型PCB廠欣興與金像電接連進行市場籌資 兩者估將吸金達190億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-19 10:31

‌



AI 伺服器的高度需求不僅推升相關供應鏈類股的市場交易熱度，同時，各上游 PCB 廠及原物料廠也加速擴張，金像電 (2368-TW) 競相以擴張營運規模，並在市場籌資支援營運擴張，繼高技 (5439-TW) 發債完成籌集 22.376 億元，金像電擬發行無擔保可轉換公司籌資逾 90 億元並已金管會送件，這是 PCB 廠境內單一籌的史上最大規模案，主辦證券商爲富邦證券。

金像電擬發行無擔保可轉換公司籌資逾 90 億元並已金管會送件。(圖：金像電提供)

而就大型 PCB 廠欣興 (3037-TW) 與金像電將進行的市場籌資案，估計兩者合計將募集達 190 億元。

就第三季以來的 PCB 全製程廠籌資來看，除高技已完成發債完成籌集 22.376 億元資金外。已獲金管會點頭放行並待進行募集的 PCB 及 IC 載廠欣興 (3037-TW)，欣興獲金管會申報生效的市場籌資案內容包括，暫訂以每股 108 元溢價發行 4.6 萬張現增股，同時將發行可轉換公司債 40 億元。兩者合計估將募集逾 90 億元，其主辦券商爲中國信託證券。

而就 PCB 上游產業而言 ，因 AI、Low DK 高頻高速材料的需求快速成長也在帶動產值及市值增加，除 CCL 廠台燿 (6274-TW) 件金管會擬發行 40 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資外，同時，玻纖紗及布廠富喬 (1815-TW) 也送件申報辦現增，預估申報生效日期分別在 22 日及 23 日。

值得注意的是，包括台燿擬發行無擔保 CB 籌資 40 億元之外，富喬擬以每股 55 元價格發行 6 萬張現增股，預計自市場籌集 33 億元資金，兩者合計至少募集 73 億元，且兩項都是這兩家公司上櫃以來最大規模的市場籌資動作；同時，富喬的籌資由臺銀證券主辦 ，主要用於償還借款及充實營運資金，更有助於財務結構的健全。

PCB 廠金像電今年 2 月起營運大幅走高，2025 年第二季營收爲 138.11 億元，續創單季新高，季增 14.49%，年增 44.27%。2025 年上半年營收 259.16 億，毛利率 30.37%，稅後純益 34.47 億元，每股純益 7.08 元。金像電 2025 年第三季營收再創新高，達到 174.86 億元，季增 26.23%，年增 67.22%，2025 年 1-9 月營收 434.02 億元、已超過 2024 年全年營收，年增 49.17%。

金像電擬發行無擔保可轉換公司籌資逾 90 億元案的送件，這是金像電 2023 年 12 月發行可轉換公司籌資達 43 億元後的另一發債重大籌資案，也將創台商 PCB 廠在境內單一籌資最大規模。先前高技發行無擔保可轉換公司債進行市場籌資，高技將因此籌集 22.376 億元資金，轉換價爲 300 元，並於 9 月 9 日掛牌交易。

金像電及高技今年都在桃園購地擴廠，今年初高技在桃園以 5.6 億元取得桃園龜山廠房及土地，今年將投資 10 億元資本支出；而金像電包括第二季的蘇州廠、下半年的泰國廠新產能開出，今天並以 16 億元向中環 (2323-TW) 買下桃園中壢廠，新產能有機會再提升金像電單月產值再向上。金像電買下的中壢新廠房包括土地 4113 坪，廠房 3329 坪。

而將進行市場籌資的 PCB 及 IC 載板廠欣興， 2025 年 9 月欣興營收 113.26 億元，月減 0.27%，年增 4.51%，2025 年第三季營收爲 339.94 億元，創 11 季以來新高，季增 4.71%，年增 7.2%，與市場預期相符。

欣興 2025 年 1-9 月營收 965.5 億元年增 12.28%。欣興估計 2025 年下半年的各類產品成長性來看，AI 相關的 PCB 及載板將具較高成長動能。欣興今年下半年以來此一成長動能，主要是因客重要戶持續在 AI 市場布局，因此帶動相關產品，包括高速運算及高速傳輸訂單穩健成長。預估 2026 年毛利率可望回升。

欣興 2025 年上半年營收 625.56 億元，毛利率爲 13.22%，年減 1.47 個百分點，上半年稅後純益 9.44 億元，年減 76.57%，每股純益 0.62 元。

從事廠區生產自動化擴充的欣興，在 ABF 廠光復廠去年試產認證順暢，放量都是高效率與速度符合客戶期待，配合策略客戶計畫逐步放量，預計 2026 年完成產能擴充。同時，欣興泰國廠也已進入試產，第四季客戶認證小量出貨，配合記憶體及遊戲機應用等生產，並規畫泰國進入高階產品的生產。