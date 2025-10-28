AI助攻力道強 欣興Q3賺贏上半年總和 1-3季每股純益 2.06元
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW) 今 (28) 公布最新獲利資訊，欣興 2025 年第三季稅後純益爲 21.94 億元，賺贏上半年總和，季增 73.12 倍，年增 1.2 倍，每股純益爲 1.44 元；2025 年 1-3 季稅後賺 31.39 億元，年減 37.55%，每股純益爲 2.06 元。
欣興是首家公布 1-3 季財報的 PCB 全製程廠。
欣興 2025 年第三季營收 339.94 億元，毛利率 13.38%，季增 0.3 個百分點，年減 2.2 個百分點，第三季稅後純益爲 21.94 億元，賺贏上半年總和，季增 73.12 倍，年增 1.2 倍，每股純益爲 1.44 元。
欣興 20251-3 季營收爲 965.5 億元，毛利率爲 13.28%，年減 1.74 個百分點，稅後賺 31.39 億元，年減 37.55%，每股純益爲 2.06 元。
由於 AI 伺服器、網通與高階記憶體模組需求強，法人預估欣興在 2025 年 AI 相關產品營收比重可望達 15%，同時，預期 2026 年整體營收持續成長。
延伸閱讀
