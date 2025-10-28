AI助攻力道強 欣興Q3賺贏上半年總和 1-3季每股純益 2.06元

PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW) 今 (28) 公布最新獲利資訊，欣興 2025 年第三季稅後純益爲 21.94 億元，賺贏上半年總和，季增 73.12 倍，年增 1.2 倍，每股純益爲 1.44 元；2025 年 1-3 季稅後賺 31.39 億元，年減 37.55%，每股純益爲 2.06 元。