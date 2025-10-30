search icon



YouTube宣布對美國員工實施「自願離職計畫」 重組產品團隊

鉅亨網編譯鍾詠翔


美國 Google 旗下影音平台 YouTube 周三（29 日）向科技媒體《TechCrunch》證實，公司正針對美國本土員工實施一項「自願離職計畫」，並提供離職補償。

cover image of news article
YouTube宣布對美國員工實施「自願離職計畫」 ，重組產品團隊。（圖：Shutterstock）

YouTube 執行長 Neal Mohan 周三通過一封內部備忘錄向員工通報這一計畫。


備忘錄同時宣布，YouTube 將重組產品團隊，整合為三個獨立部門，直接向 Mohan 匯報。

其中，「訂閱產品」（Subscription Products）團隊專注於 YouTube 音樂、YouTube Premium 以及 OTT 等訂閱類服務；「觀眾產品」（Viewer Products）團隊負責 YouTube Kids、學習功能、信任與安全等面向觀眾的產品體驗；「創作者與社區產品」（Creator & Community Products）部門致力於支持內容創作者，並加強社區經營。

此舉正值 Alphabet(GOOGL-US) 周三發布第三季財報之際。財報顯示，YouTube 廣告收入達 102.6 億美元，較一年前增長 15%。

YouTubeGoogleAlphabet

Alphabet公司(A)281.19-0.10%

