〈財報〉波音財報喜憂參半！交機量創6年新高 卻遭777X延遲拖累認列49億損失

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-30 02:54

‌



波音 (BA-US) 第三季財報喜憂參半，儘管交機量強勁帶動營收成長，但 777X 客機再度延遲交付，認列 49 億美元會計損失，提醒市場這家美國飛機製造商的復甦之路仍充滿挑戰。

波音交機量創6年新高，卻因777X認列49億美元損失。(圖:Reuters/TPG)

波音第三季營收達 233 億美元，較去年同期的 178 億美元大增 30%，優於市場預估的 220 億美元。不過，由於 777X 客機認列 49 億美元非現金沖銷，拖累調整後每股虧損擴大至 7.47 美元，高於分析師預期的虧損 4.59 美元。儘管如此，公司本季仍產生 2.38 億美元自由現金流，這是自 2023 年底以來首度轉正。

‌



777X 累計損失達 160 億美元

波音將 777X 客機首架交機時程延後至 2027 年，這款戰略機型已較原訂計畫延遲七年，累計損失已達 160 億美元。

777X 是波音暢銷 777 機型的升級版，也是該公司目前生產中最大的民用飛機，儘管近六年前已完成首飛，但至今仍未取得監管機構批准。

財務長 Jay Malave 向分析師解釋，較慢的生產速度加上飛機需要更長時間返工，都推高了成本。他強調：「團隊非常重視這個問題，我們全力專注於提升該計畫的長期生產效率，同時盡可能降低延遲對客戶造成的衝擊。」

交機量大增推動現金流轉正

今年前九個月，波音共交付 440 架飛機，遠高於去年同期的 291 架。第三季交付 160 架，創 2018 年以來單季新高。由於航空公司在收到飛機時才支付大部分款項，加快交付速度對波音至關重要。

航空客戶表示，波音的交付預測準確度已有改善，這與前幾年的抱怨形成對比。

波音商用機部門營收較去年同期激增 49% 至 111 億美元，但營運利潤率仍為負值。國防部門第三季營收 69 億美元，年增 25%，營運利潤率 1.7%。獲利穩健的全球服務業務營收近 54 億美元，成長 10%。

FAA 解除產能限制

本月稍早，美國聯邦航空總署 (FAA) 將波音 737 Max 月產能上限從 38 架提高至 42 架。這項限制源於 2024 年 1 月發生的門板脫落事故。Ortberg 表示，一旦獲得 FAA 批准，公司將進一步提高產量。

FAA 現在也允許波音對部分飛機進行最終簽核，顯示監管機構的信心正逐步恢復。

值得注意的是，目前該公司約有 3,200 名製造 F-15 戰鬥機與飛彈系統的國防部門員工自夏季起持續罷工，雙方尚未達成新合約。