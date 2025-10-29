〈智慧能源週〉聯華林德展台灣首輛氫能商用卡車 預計首座加氫站12月營運

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-29 18:01

台灣工業氣體廠聯華林德氣體今 (2025) 年參展「台灣國際智慧能源周、淨零永續展」，首度展示台灣首輛以氫燃料電池的重型卡車，林德氣體副總經理沈欣儒表示，此次展覽將以「氫領轉型，碳索永續」為主軸，宣告氫能移動與工業應用正式啟動，也透露位於台南樹谷園區首座加氫站已完成建置與測試，將等待主管機關核執後，預期在今 (2025) 年 12 月正式營運。

聯華林德展台灣首輛氫能商用卡車，預計首座加氫站12月營運。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

聯華林德傳播暨企業公關副總苗華山表示，鑒於純電動車，氫燃料電池車的優勢，快速加氫、長效續航、高負重率等，更適合運輸負載大、長程幹線的重型載具，這些運輸車輛每日穿梭於園區、國道間，引進氫能卡車不只是技術展示，更希望與政府與產業界共同探討法規及運營規劃，為氫能重型車在台落地建立標準。

沈欣儒則強調，這輛以氫為燃料的電池巴士，加氫後充飽電的時間僅需 15 分鐘左右，續航力卻可達到 500-600 公里，這是目前電動車巴士也難以見到的續航，特別是全球都在宣告 2050 淨零碳排的時代，氫燃料電池載具將可發揮環保減碳、行車平穩低噪音的優勢。

沈欣儒指出，氫氧燃燒不僅能有效降低碳排，還能提升生產力與產品品質，已獲國內水泥、玻璃與鋼鐵等產業肯定，目前林德集團在歐洲已有實績，例如瑞典 Ovako Steel 煉鋼廠以 100% 氫氣取代天然氣燃料，透過無需更換燃燒器的設計，成功實現碳中和煉鋼，目前國內也有諸如水泥、玻璃、鋼鐵等許多業者肯定此效益，正積極規劃導入。