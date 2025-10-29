鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-29 22:47

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 今 (29) 日公告第三季財報，歸屬於上市公司股東的淨利潤 103.73 億元(人民幣，下同)，年增 62%；累計前三季歸屬於上市公司股東的淨利潤 224.86 億元，年增 48.5%。

工業富聯Q3獲利年增62% 前三季大賺224.86億人民幣。(鉅亨網資料照)

工業富聯第三季營收 2431.71 億元，年增 42.8%、利潤總額 122.2 億元，年增 70.4%、歸屬於上市公司股東的淨利潤 103.73 億元，年增 62%、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 99.89 億元，年增 61%，每股純益 0.52 元。

累計工業富聯前三季營收 6039.31 億元，年增 38.4%，利潤總額 262.43 億元，年增 55.9%、歸屬於上市公司股東的淨利潤 224.86 億元，年增 48.5%、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 216.57 億元，年增 47%，每股純益 1.13 元。

工業富聯表示，受 AI 伺服器市場持續擴張、新一代超大規模資料中心用 AI 機櫃產品規模化交付及 AI 算力需求強勁拉動，公司在主要客戶的市場份額穩步提升；雲端服務商業務表現優異，推動整體營業收入成長，加上經營效率持續優化，費用總額成長率低於營業收入成長，推升獲利表現。

主要業務來看，雲端運算業務受惠 AI 伺服器成長顯著，產品需求持續提升，第三季營收年增超過 75%、前三季年增超過 65%；雲端服務商 (CSP) 業務第三季營收年增逾 2.1 倍、前三季營收比重達雲端運算業務的 70%、年增超過 150%。

另外，雲端服務商 GPU AI 伺服器第三季季增逾 90%、年增逾 5 倍、前第三季年增超過 300%；通用伺服器出貨亦保持穩健，整體雲端運算業務營收結構持續優化。