工業富聯Q3獲利年增62% 前三季大賺224.86億人民幣
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 今 (29) 日公告第三季財報，歸屬於上市公司股東的淨利潤 103.73 億元(人民幣，下同)，年增 62%；累計前三季歸屬於上市公司股東的淨利潤 224.86 億元，年增 48.5%。
工業富聯第三季營收 2431.71 億元，年增 42.8%、利潤總額 122.2 億元，年增 70.4%、歸屬於上市公司股東的淨利潤 103.73 億元，年增 62%、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 99.89 億元，年增 61%，每股純益 0.52 元。
累計工業富聯前三季營收 6039.31 億元，年增 38.4%，利潤總額 262.43 億元，年增 55.9%、歸屬於上市公司股東的淨利潤 224.86 億元，年增 48.5%、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 216.57 億元，年增 47%，每股純益 1.13 元。
工業富聯表示，受 AI 伺服器市場持續擴張、新一代超大規模資料中心用 AI 機櫃產品規模化交付及 AI 算力需求強勁拉動，公司在主要客戶的市場份額穩步提升；雲端服務商業務表現優異，推動整體營業收入成長，加上經營效率持續優化，費用總額成長率低於營業收入成長，推升獲利表現。
主要業務來看，雲端運算業務受惠 AI 伺服器成長顯著，產品需求持續提升，第三季營收年增超過 75%、前三季年增超過 65%；雲端服務商 (CSP) 業務第三季營收年增逾 2.1 倍、前三季營收比重達雲端運算業務的 70%、年增超過 150%。
另外，雲端服務商 GPU AI 伺服器第三季季增逾 90%、年增逾 5 倍、前第三季年增超過 300%；通用伺服器出貨亦保持穩健，整體雲端運算業務營收結構持續優化。
通訊及行動網路設備業務同樣受惠 AI 提振需求表現，相關業務成長強勁，其中，精密機構件業務受 AI 智慧終端新品推出帶動，客戶換機需求上升，帶動業務持續成長；交換器因 AI 需求持續放量、成長顯著，第三季單季年增 100%，其中 800G 交換器三季單季年增率超 27 倍。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇