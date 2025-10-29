鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-29 19:27

台股今 (29) 日強勢大漲站上 2 萬 8 大關，刷新歷史新高，新台幣兌美元匯率盤中一度升破 30.6 元關卡，但央行擴大調節力道，午盤過後，新台幣升幅逐漸回吐，並在終場前翻黑，收在 30.63 元，微貶 0.4 分，呈現股匯不同調，台北及元太外匯市場總成交金額放大至 19.32 億美元。

〈台幣〉股匯不同調 Fed決策前夕豬羊變色翻貶收30.63元。(圖:shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 30.60 元，盤中最高升抵 30.532 元、升值 9.4 分，外資積極匯入，已是連續第三個交易日強升，不過，聯準會利率決策會議即將登場，在央行介入調節下，新台幣匯率豬羊變色，終場翻貶收在全日最低 30.63 元。

觀察主要貨幣對美元表現，根據央行統計，美元指數反彈 0.18%，韓元勁揚 0.53%，為今日最強亞幣，日元與新加坡幣升值 0.05%，人民幣升值 0.03%，新台幣則小貶 0.01%，亞幣互有升貶。

美國總統川普訪問日本與首相高市早苗會談，盛讚日本市「最高等級盟友」，並簽署關稅協議及稀土合作文件，激勵日股持續走高，一舉站上 51000 點關卡，台股同步大漲 345.63 點，收在 28294.74 點，寫下歷史新高。