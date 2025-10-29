〈智慧能源週〉台塑新智能攜手中華汽車 共推商用車電池實現在地化生產
鉅亨網記者黃皓宸 台北
隨著全球電動車市占率持續上升，台塑 (1301-TW) 旗下子公司台塑新智能，透過電芯到模組全程在地製造電動車電池，今 (29) 日攜手中華汽車 (2204-TW) 公布最新商用車電池，盼推動國產商用車電池量產化。台塑新智能總經理劉慧啓表示，台灣在大型巴士與商用車上具備國際競爭力，未來希望邁入物流車、商用車市場，實現電動車電池在地化生產的終極目標。
台塑新智能今年在智慧能源周上，首度公開商用車動力電池的國產化突破技術，經自主研發與在地製造，展現電動運輸自主發展的成果，並以節能、儲能、新能源、循環再利用為主軸，展出 AI 資料中心專用 UPS 電池系統、液冷儲能解決方案、固態電池及電池回收研發技術等布局。
劉慧啓表示，此次發表的 44.5kWh 商用車電池系統，從電芯到模組皆於彰濱廠在地製造，具備高能量密度、長循環壽命及卓越安全性，已陸續取得多項嚴苛實測驗證，而電池系統在多方向振動模擬下完全符合標準，確保運輸及行駛過程中的結構穩定與安全；在熱管理模擬亦展現優異控制效能，有效降低冷卻系統負荷，並提升整體效率，即便在快充環境下，電芯亦維持安全溫度範圍，展現熱穩定性與可靠度。
劉慧啓表示，隨著電動車市場持續蓬勃發展，研調預估全球電動車在今年將達到 2,000 萬輛，電池需求將推升。今年能源展台塑新智能有三大亮點，首先，AI 資料中心專用 UPS 電池系統，目前電力就是下階段的石油能源，使系統具備高電壓、高功率與高安全 3 大特性，是 AI 運算供電的關鍵助力; 第 2 是 20 尺儲能櫃的液冷儲能解決方案，鎖定表前、表後儲能，並且能把電池溫差控制於 3℃以內；第 3 則與國內商用車龍頭中華汽車合作。
劉慧啓強調，台塑新智能與中華汽車將共同開發新款商用車，並搭載由彰濱場製作的 44.5kWh 電池包，充滿電後，可讓電動商用車行駛約 250 公里，透過液冷設計，確保電池電芯的熱穩定性。
中華汽車總經理曾鑫城也說，未來中華汽車跟台塑新智能電池會用在新的電動商用車上，目前雖正在驗證測試中，但隨著電池的發展需求仍大，未來期待跟台塑新智能能共同合作成功。
劉慧啓表示，此款電池將規劃導入量產，也象徵台塑新智能在電動車領域的重要突破，不僅代表台灣車用電池自主供應鏈邁出關鍵一步，也象徵中華汽車將成為首批導入此 44.5kWh 電池的代表性車廠，雙方的合作對推動國產電動運輸具有重要意義，共同以實際行動樹立台灣低碳轉型典範。
