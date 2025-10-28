鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-28 19:31

美國聯準會 (Fed) 利率決策會議本周登場，降息已成市場共識，加上美中貿易戰降溫，使得美元指數持續走弱，新台幣匯率連 2 日走揚，盤中一度升值超過 1 角，終場收在 30.626 元，升值 9.3 分，創下逾 2 周新高，不過，匯市整體交投仍偏淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 16.06 億美元，與昨日相當。

〈台幣〉Fed降息倒計時 升近1角站上30.6字頭 創逾2周新高。(圖:shutterstock)

新台幣兌美元自昨日起反彈回升，今天以 30.7 元開盤後，在外資熱錢回流下，盤中最高升抵 30.594 元，終場升幅略升歛，以 30.626 元，升值 9.3 分，為今年 10 月 9 日以來的新高價。

台北股匯表現不同調，大盤再度叩關 2 萬 8 大關，但獲利了結賣壓隨之出籠，台積電熄火，金融股賣壓偏重，指數也翻黑下跌 44.52 點，收在 27949.11 點，三大法人呈現土洋對作，外資賣超 271.14 億元。