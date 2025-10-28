〈台幣〉Fed降息倒計時 升近1角站上30.6字頭 創逾2周新高
鉅亨網記者陳于晴 台北
美國聯準會 (Fed) 利率決策會議本周登場，降息已成市場共識，加上美中貿易戰降溫，使得美元指數持續走弱，新台幣匯率連 2 日走揚，盤中一度升值超過 1 角，終場收在 30.626 元，升值 9.3 分，創下逾 2 周新高，不過，匯市整體交投仍偏淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 16.06 億美元，與昨日相當。
新台幣兌美元自昨日起反彈回升，今天以 30.7 元開盤後，在外資熱錢回流下，盤中最高升抵 30.594 元，終場升幅略升歛，以 30.626 元，升值 9.3 分，為今年 10 月 9 日以來的新高價。
台北股匯表現不同調，大盤再度叩關 2 萬 8 大關，但獲利了結賣壓隨之出籠，台積電熄火，金融股賣壓偏重，指數也翻黑下跌 44.52 點，收在 27949.11 點，三大法人呈現土洋對作，外資賣超 271.14 億元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，美元指數下跌 0.27%，日元強彈 0.58%，新台幣升值 0.30%，新加坡幣升值 0.23%，人民幣亦升 0.15%，韓元則貶值 0.28%，亞幣表現不同調。
本周是「超級央行周」與「超級財報周」，美國聯準會 (Fed)、日本央行 (BOJ)、歐洲央行 (ECB)、加拿大央行 (BOC) 將召開貨幣決策會議，而「科技七巨頭」(Mag 7) 中的五檔—Meta Platforms(META-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果 (AAPL-US) 都將公布財報。
