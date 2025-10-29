漲多後震盪風險增 富蘭克林投顧：股債雙配置迎年底前降息行情

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-29 19:14

今年全球股債盎然、但波動度居高不下，追求穩定收益的債券成為投資組合中的「定心丸」。富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁暨非投資等級債董事葛倫．華勒（Glenn Voyles, CFA）來台，今（29）日解析當前市場風險與不可錯過的投資契機。他建議「股債雙配置」，強調面對漲多後的震盪，應採取平衡策略，以高品質的投資等級債（投等債）作為核心部位穩固資產，再搭配非投資等級債（非投等債）鎖定高收益潛力，以迎接下半年可能出現的聯準會降息行情。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁暨非投資等級債董事葛倫．華勒（Glenn Voyles)。（鉅亨網記者張韶雯攝）

葛倫．華勒指出，儘管市場普遍預期聯準會將啟動降息，但礙於美國經濟成長依舊穩健、消費者支出強勁，且超級核心服務類通膨（不含住房的核心服務類通膨）在近期仍有彈升趨勢，通膨疑慮恐讓聯準會實際降息幅度低於市場預期。富蘭克林坦伯頓固定收益團隊預估，本波政策利率終點可能高於 3.5%，高於市場普遍預期的 3% 左右。

儘管降息幅度可能較為理性，葛倫．華勒仍看好非投資等級債的前景，認為在「經濟與資金行情」支持下，非投等債有望繼續扮演核心要角。他指出，目前有企業體質改善、違約率處於低檔兩大利多支持，讓非投資等級債更具吸引力：

一、企業體質穩健： 現階段，非投等債發行企業的利息保障倍數已接近新冠疫情前水準，且槓桿比率處於低檔。

二、信用品質提升： 以 BofA 美國非投資等級債指數為例，較高評級的 BB 級債佔比高達 55%，遠高於金融海嘯前的 38%，而高風險的 CCC 級及以下佔比則低於當時水準。

三、違約率處下行趨勢： 目前違約率僅 1.39%，遠低於長期平均的 3.3%，且仍在下行趨勢中，多項信用品質的改善有望支撐較緊的利差水準，提供穩定收益。

葛倫．華勒強調，在全球市場波動度仍高的情況下，投資人需要如富蘭克林坦伯頓所秉持的「審慎且沒有意外」（no surprises）的投資策略，追求持續且可預測的固定收益成果。