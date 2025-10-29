〈光寶科法說〉Q3獲利季增逾4成 EPS 2.05元 AI核心事業動能強勁旺到明年
鉅亨網記者吳承諦 台北
電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (29) 日召開法人說明會並同步公告第三季財報，稅後純益 46.5 億元近 5 成，每股純益 2.05 元；稅後純益 112.6 億元，年增 27%，每股純益 4.94 元；總經理邱森彬指出，受惠於 AI 核心事業動能成長，毛利率、營益率皆有所提升，第四季可望持續成長。
光寶科第三季營收 448.9 億元，季增 11%，年增 22.1%；毛利率 25%，季增 2.6 個百分點，年增 2.9 個百分點；營業利益 46.8 億元，季增 26.0%，年增 19.3%；營益率 10.4%，季增 1.2 個百分點，年減 0.3 個百分點；稅後純益 46.5 億元，季增 47%，年增 37%，每股純益 2.05 元。
光寶科前三季累計營收 1,217.3 億元，年增 23%；毛利率 23.3%，年增 1.6 個百分點；營業利益 120.9 億元，年增 28%；營益率 9.9%，年增 0.4 個百分點；稅後純益 112.6 億元，年增 27%，每股純益 4.94 元。
邱森彬指出，雲端與物聯網事業部門倍數成長是主要動能，其中 AI 相關產品包括高階電源與 BBU 備用電池，已占雲端事業群約一半營收比重。
邱森彬透露，AI 整體營收占比今年有機會達到 20%，較原先規劃的 15% 更高，明年更將挑戰 40%。他強調，光寶科從 2021 年開始高價值化轉型，高價值事業營收比重已從當年的 51% 提升至今年前三季的 62%，其中雲端物聯網營收達 538 億元，較 2021 年同期大增近 50%。
在產品應用方面，邱森彬說明，目前供應給 ASIC 和 GPU 的電源產品比重約各半，但若以供電量來看，ASIC 的需求相對較大。
展望第四季，邱森彬表示，核心事業將維持年季雙成長。新一代 110kW 的 PowerShare、新一代 CDU 以及 400V 的 PowerRack 等新產品將在本季陸續進入量產，並在明年出貨放量，他強調，只要 AI 市場沒有改變，對未來營運保持樂觀。
不過邱森彬也坦言，第三季仍受到電源產品產能不足影響。他表示，產能擴充受限於設備、人力招募等因素，光等測試設備就等了近 5 個月，直到第三季才入廠量產。第四季隨著設備陸續到位，產能將逐步提升。
光寶科在上月 OCP 全球峰會展示次世代造瓦級整合式電源與液冷解決方案，包括 800 伏 VDC 的 PowerRack 高壓直流降壓電源機櫃、BBU Capacitor Chef，以及 2.1MW 的 Indora CDU 等系統解決方案產品，展現在電源管理和散熱技術的整合能力。
光寶科產品營收占比部分，雲端與物聯網占 48%，受惠於新一代高階電源出貨成長，營收季增 20%；光電業務占 16%，受到車用電力半導體、可見光 mini LED 及不可見光影響，營收季減；資訊與消費電子占 36%，雖整體環境疲弱，但在 IT 高階電源、低軌衛星及智慧輸入裝置帶動下，仍維持出貨動能。
