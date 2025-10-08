光寶科9月營收154億元年增30%今年次高 伺服器電源出貨暢旺

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-08 15:28

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收為 154 億元，受惠雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動下，年增 30%，為今年次高紀錄；累計前 9 月營收為 1217 億元，年增 32%。

光寶科9月營收154億元年增30%今年次高 伺服器電源系統出貨暢旺。(圖：shutterstock)

光寶科 9 月營收 154 億元，月減 1.6%、年增 30%；第三季營收 448.6 億元，季增 11%、年增 21.9%；累計前 9 月營收為 1217 億元，年增 32%。

雲端及物聯網部門九月份營收佔比達 47%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增八成。

光電部門營收佔整體的 16%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用、以及 Mini LED 在新一代電競 PC 與手機的需求穩定。