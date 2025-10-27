鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-27 10:23

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 受惠於各大 CSP（雲端服務供應商）對電源需求強勁，AI 電源產品線成為公司主要成長引擎，另外第四季將出貨液對氣 Sidecar 模組等高階產品，預計將帶動營收走強。在 10 月 29 日法說會即將到來前，光寶科股價獲得資金追捧，今（27）日開高走強，盤中最高來到 183 元，漲幅逾半根停板。

〈焦點股〉光寶科法說行情先暖身 早盤走強漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

光寶科在 AI 電源產品線表現出色，尤其在 GB300 部分，供應鏈確認前期客戶仍持續採用 5.5KW PSU 產品；計劃於第四季出貨 54V 500KW 樣機產品給 A 客戶，預期單櫃 Power Rack 可供兩台 Trainium3 使用，將顯著提升在高壓電源機櫃市場的競爭力。預計明年下半年起，光寶科將逐步導入 400V 產品，2027 年則有望推出 800V 產品

液冷模組是光寶科另一重要成長項目。公司預計第四季將出貨液對氣 Sidecar 模組，首波切入 Tier 2 雲端服務商與企業級應用，可望挹注營收動能。