聯發科推Chromebook新晶片 終端明年1月上市

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-29 16:32

‌



聯發科 (2454-TW) 今 (29) 日宣布推出 Kompanio 540，專為輕薄、輕盈便攜 Chromebook 所打造，電池續航力較上一代產品增加 35%，預計搭載該顆新晶片的 Chromebook 將在明年 1 月正式上市。

聯發科資料照。(圖：業者提供)

Google ChromeOS 副總經理 John Maletis 表示，聯發科 Kompanio 540 賦能更多 Chromebook，為更多用戶帶來效能與能效的完美平衡，讓使用者能夠輕鬆應付整天的工作與娛樂。

‌



聯發科 Kompanio 540 搭載八核心處理器，包含兩顆 Arm Cortex-A78、雙核心圖形處理器，並支援高階 LPDDR5 記憶體與 UFS 3.1 快閃記憶體儲存，讓整體效能更為流暢，且能輕鬆應付多任務操作。學生得以在瀏覽網頁、串流影音或玩遊戲等日常任務間，零延遲地順暢切換。

聯發科 Kompanio 540 也能確保在執行 STEM、Tinkercad 和 Minecraft 教育版等高需求應用程式時，依然維持流暢性能，同時內建強大的影片解碼器，提供流暢、省電的高解析度串流體驗，即便外接至電視放映，也不會耗盡電池電量。