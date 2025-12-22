搶攻車電及低軌衛星鏈！經濟部A+計畫助陣義隆電子及禾薪科技2項關鍵研發

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-22 17:04

搶攻車電及低軌衛星鏈！經濟部A+計畫助陣義隆電子及禾薪科技關鍵技術。（鉅亨網資料照）

在全球車用電子邁向智慧化之際，ADAS（先進駕駛輔助系統）成為各大車廠競爭的關鍵。義隆電子此次與奇美車電合作，推出「ADAS Lv2 + 暨智慧型座艙次系統開發與驗證計畫」。該計畫核心在於整合車內外影像感測與模組化技術，打造高性能的辨識平台。

經濟部指出，該計畫成功突破現有影像模組的整合瓶頸，提供更符合國際車廠需求的次系統解決方案。義隆電子藉此提升產品競爭力，進一步擴大全球佈局。預計該計畫將帶動投資金額新台幣 8 千萬元，並創造 50 個就業機會，促進台灣車電價值鏈轉型。

針對 5G 通訊延伸至偏鄉、海域及國防需求，禾薪科技提出「基於 3GPP 標準之低軌衛星接取與路由核心模組開發計畫」。由於傳統地面網路難以克服低軌衛星高速移動與高延遲等特性，禾薪科技利用其自主研發的 Saviah 5GC 架構，開發出符合最新 3GPP 標準的 NTN 融合核心模組。