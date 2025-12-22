搶攻車電及低軌衛星鏈！經濟部A+計畫助陣義隆電子及禾薪科技2項關鍵研發
經濟部產業技術司今（22）日宣布，日前召開 A + 企業創新研發淬鍊計畫決審會議，通過義隆電子 (2458-TW) 及禾薪科技兩項關鍵研發計畫，分別在智慧車電與低軌衛星領域取得突破，將強化台灣在先進車用系統與天地整合通訊（NTN）的自主能力，助力本土產業跨入國際高端供應鏈。
在全球車用電子邁向智慧化之際，ADAS（先進駕駛輔助系統）成為各大車廠競爭的關鍵。義隆電子此次與奇美車電合作，推出「ADAS Lv2 + 暨智慧型座艙次系統開發與驗證計畫」。該計畫核心在於整合車內外影像感測與模組化技術，打造高性能的辨識平台。
經濟部指出，該計畫成功突破現有影像模組的整合瓶頸，提供更符合國際車廠需求的次系統解決方案。義隆電子藉此提升產品競爭力，進一步擴大全球佈局。預計該計畫將帶動投資金額新台幣 8 千萬元，並創造 50 個就業機會，促進台灣車電價值鏈轉型。
針對 5G 通訊延伸至偏鄉、海域及國防需求，禾薪科技提出「基於 3GPP 標準之低軌衛星接取與路由核心模組開發計畫」。由於傳統地面網路難以克服低軌衛星高速移動與高延遲等特性，禾薪科技利用其自主研發的 Saviah 5GC 架構，開發出符合最新 3GPP 標準的 NTN 融合核心模組。
該技術具備「衛星感知路由」與「AI 增強多路徑傳輸」等功能，確保衛星與地面訊號無縫接軌。計畫完成後，台灣將成為全球少數具備「端到端 NTN 核心能力」的國家，不僅提升通訊系統的韌性與安全性，也為未來 6G 時代的全覆蓋網路打下基礎，應用範圍涵蓋災害備援、遠洋通訊及國防指揮。
