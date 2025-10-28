和碩成立亞灣數位轉型研訓基地 3年內再投入7億設第二研發中心

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-28 19:39

和碩 (4938-TW) 今 (28) 日在高雄舉辦「亞灣數位轉型研訓基地」開幕典禮，展現和碩與中央、地方合作推動 AI、5G、智慧製造與培育專業人才的決心，打造南部高階製造與人才搖籃，董事長童子賢表示，預計未來 3 年內再投入 7 億元設立第二研發中心。

和碩成立亞灣數位轉型研訓基地，預計3年內再投入7億設第二研發中心。(圖：和碩提供)

童子賢於致詞時指出，和碩耗時 2 年多，並於今日啟用「亞灣數位轉型研訓基地」，除作為研發人才的訓練中心，同時也是 AI、5G、智慧製造的實驗場域。而此次啟用第一研發中心，預計未來 3 內將再投入約 7 億元設立第二研發中心。

童子賢進一步提到，高雄具面向東南亞及南亞的地緣優勢，指出東南亞及南亞是目前全球開發中經濟蓬勃發展的地區，且也是台廠重點布局的區域。因此若透過和碩亞灣基地，實現專為各種場域量身打造的 AI 智慧製造解決方案，進一步將研發成果輸出至海外，認為這對台廠與東南亞、南亞是很好的連結。

和碩表示，此基地以「數位轉型 X 人才培育 X 產業共創」為核心，規劃四大中心，包括南部研發中心、AI 算力中心、智慧製造共創中心，以及培訓暨成果展示中心。