〈致伸法說〉AISF技術搶攻機器人市場 AIOT明年維持高雙位數成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-28 17:59

電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今 (28) 日召開法人說明會，董事長潘永中以「成長與永續」為集團兩大戰略方向，預期 2026 年將持續受惠於產品組合優化，由高成長的車用和智慧物聯（AIoT）事業驅動動能；總經理暨財務長蕭英怡則宣布，公司目標將 2026 年股利配發率拉高至 8 成，強調穩健回饋股東。

AISF技術搶攻機器人市場 AIOT明年維持高雙位數成長。(鉅亨網記者吳承諦攝)

展望第四季營運，蕭英怡指出，預期整體營收將小幅季減，但年增幅度有所增加。在產品線變化方面，智慧生活產品受惠於消費性揚聲器新專案增加，營收預計將呈現雙位數成長。

車用與 AIoT 領域則持續強勁，新專案貢獻加上公共安全市場已經有獲得 2-3 個新客戶，預期將維持高雙位數成長；而資訊產品的印表機領域仍顯疲弱，但第四季資訊產品的年增率預期將優於第三季，且 PC 周邊產品的表現優於電競產品。

關於致伸的中長期策略，潘永中表示，致伸將聚焦在「AI 感測融合（AI Sensor Fusion, AISF）」技術，目標是讓 AIoT 邊緣運算產品具備感知與學習能力，賦予裝置更高的智慧化，將逐步擴大公司在高附加價值市場的市佔率。

潘永中提到，致伸將透過「3+2 成長引擎」策略，在既有的 Vision、Audio、Interface 三大有機業務上，強化技術與客戶組合，同時積極尋求 Robotics 機器人與策略性投資等非有機成長機會，以應對市場快速變化。

潘永中指出，致伸投入三年時間進行核心技術研發，將機器人視為 AISF 技術的重要應用出海口，致伸並非從事系統整合，而是採 Solution Partnership 模式與晶片、馬達等專家合作，共同開發技術核心。

此外，致伸在 Robotics 方面採取策略性網路合作，從一開始便與品牌客戶共同討論產品，以貼合服務終端使用者的需求。