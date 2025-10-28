鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-28 22:24

金管會今 (28) 日公布 2025 年 9 月底保險業主要財務數據，新台幣對美元匯率相較去年底升值 7.59%，不過，在外匯準備金新制協助下，壽險業外匯價格變動準備金累計餘額達 3419 億元，年增逾 1200 億元，創下歷史次高紀錄。保險局官員指出，整體保險業避險比例降至 60.1%，為史上新低，顯見外準金新制發揮成效，在「水庫」水位偏高下，業界的避險壓力可以稍稍緩解，降低部分避險工具成本。

壽險喘口氣... 外匯準備金3419億元創歷史次高 避險比例6成探史上新低。(圖:shutterstock)

根據保險局統計，截至 9 月底，保險業整體稅前損益為 1177 億元，較去年同期 3160 億元大幅減少 1983 億元，年減 62.8%。其中，壽險業稅前損益僅 916 億元，年減 68.8%，主要受財務投資利益下降 5,099 億元及業務費用增加 61 億元影響，雖業務承保利益增加 315 億元，但仍難以抵銷整體下滑壓力；產險業稅前損益為 261 億元，較去年同期增加 18.1%，主要因業務承保利益增加 70 億元，財務投資利益僅微幅下降 15 億元，其他營業項目略減所致，整體表現相對穩健。

‌



在業主權益方面，保險業整體淨值為 2 兆 8074 億元，較去年同期略減 160 億元，降幅 0.6%。壽險業淨值為 2 兆 6450 億元，下降 297 億元，主要是其他綜合損益金融資產評價損失 1,885 億元，僅部分被保留盈餘 1470 億元抵銷；產險業淨值則為 1624 億元，增加 137 億元，主要因保留盈餘增加 161 億元，其他綜合損益減少 29 億元。

針對外幣資產負債與避險操作情形，金管會指出，截至 9 月底，壽險業累計兌換損益為 - 9988 億元，避險工具損益 6368 億元、換匯成本 2337 億元，外匯價格變動準備金淨變動 - 582 億元，綜合影響為 - 6539 億元。產險業相關影響則相對穩定。

古坤榮表示，壽險業國外投資淨利益為 1248 億元，國內投資淨利益為 4478 億元，加上外匯價格變動準備金影響合計 5144 億元。

新台幣對美元相較於去年底升值 7.59%，壽險業外匯價格變動準備金累計餘額達 3419 億元，較去年增加 1223 億元，寫下史上次高。古坤榮也提到，目前整體保險業避險比例降至 60.1%，為有紀錄以來的最低，且較前一月 62.25% 明顯下滑，顯見隨著新台幣兌美元走勢緩和，業界普遍調降避險比例，但仍維持 6 成左右。