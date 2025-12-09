鴻騰沙國合資公司Smart Mobility製造基地動土 明年Q4投產
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密 (FIT)(6088-HK) 今 (9) 日宣布，與沙烏地 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons 合資成立的 Smart Mobility，於達曼（Dammam）薩勒曼國王能源園區（King Salman Energy Park, SPARK）製造基地正式動土。
Smart Mobility 製造基地全區佔地 9490 平方公尺，預計於 2026 年第三季完工，並在完成 SPARK 的相關驗證流程後，於第四季正式投產。Smart Mobility 亦在園區內啟用了首座電動車充電站，並以其高品質的充電樁成為園區的第一個示範級安裝點。
Smart Mobility 執行長 Prince Fahad N. Al Saud 在致詞中指出，沙烏地致力成為 AI 的未來能源樞紐，是明確的國家級願景，而全球車用正加速邁向 AI 驅動的智慧移動。無論是 Level-4 自動駕駛、車聯網技術，還是 AI 預測系統，其核心架構皆建立在電動化之上。
Prince Fahad N. Al Saud 強調，電動車不是燃油車的替代品，而是 AI 時代中車用升級的必要運算平台；若要在在 AI、智慧城市與自動化領域保持領先，充電網絡便必須被視為國家能源基礎建設的一部分，以能源產業為主體發展的 SPARK 正是推動這一轉型的最佳基地。
SPARK 總裁兼執行長 Mishal I. Al-Zughaibi 表示，SPARK 正逐步打造為中東地區的先進能源與工業科技樞紐，園區鄰近沙烏地核心能源基礎設施，擁有成熟的物流體系與靠近阿拉伯灣港口的地理優勢，未來將與海灣合作委員會國家（GCC）鐵路網相連，使其成為推動區域製造、出口與能源科技創新最具戰略意義的據點。
SPARK 為沙烏地阿拉伯石油公司（Aramco）全資持有，後者為全球市值前十大的公司之一，以嚴格治理、透明管理與高標準工程體系著稱。SPARK 的地理優勢也強化了沙製產品的跨區域競爭力，使沙國製造的充電設備能在 GCC 關稅同盟、跨國物流鏈以及未來連接 GCC 鐵路等支撐下，更便利地進入海灣各國市場。
鴻騰董事長盧松青致表示，沙烏地工廠的建立並非單純的生產布局，而是對沙國長期產業發展的深度承諾。Smart Mobility 的成立與本次動土典禮，是建立在與合資夥伴 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons 互信與合作的基礎之上，本投資案也在沙烏地能源部及相關部會在 SPARK 選址階段提供的協助下開花結果。
盧松青強調，鴻騰在亞洲、歐洲、美洲均設有工廠與研發中心，非洲亦有支援歐洲市場的車用產線，擁有跨區域建構高可靠度製造體系的成熟經驗；而本次沙烏地新廠象徵 FIT 在 EMEA 區域建立重要據點，沙烏地並非僅尋求海外產能，而是邀請全球科技夥伴共同打造下一階段的能源與產業未來。
此次動土亦呼應沙烏地政府採購機關 Local Content and Government Procurement Authority 推動的「沙烏地製造 (Saudi Made)」政策。Smart Mobility 工廠將生產多款充電樁硬體設備，並搭配已在沙國實地測試超過半年的充電樁營運管理系統（CPMS），共同提升沙國本地供應鏈能力，支援公共與商用場景的佈署需求。
沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）投資的關鍵機構 EVIQ（電動車基礎設施公司）及 NAVA（國家汽車與車輛學院）也出席本次 Smart Mobility 製造基地動土儀式，顯示政府在加速 EV 基礎建設方面的高度重視與跨機構支持。Smart Mobility 三款充電產品已取得沙國 SASO 認證，其充電樁營運管理系統（CPMS）預計於 2026 年上半年商用化。
