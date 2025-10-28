鴻騰中東充電樁事業邁大步 Smart Mobility奪沙國物流商大單
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密 (6088-HK) 轉投資的 Smart Mobility 宣布，與沙烏地物流業者 Al Bassami Transport Group 簽署策略合作備忘錄。
Al Bassami 是沙烏地最具代表性的物流業者之一，亦為商用卡車領域的領導者；Smart Mobility 則是鴻騰精密與 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons 共同合資成立，專注於先進電動車充電解決方案。
雙方此次合作將先於 Al Bassami 總部安裝充電樁設備，隨後對其全國各地的物流中心進行全面場站評估，以加速車隊電動化並打造可擴充、前瞻佈局的充電網路。
備忘錄由 Al Bassami 集團執行長 Mr. Ali A. Al Bassami 與 Smart Mobility 執行長 HH Prince Fahad N. Al Saud，於沙烏地電動汽車展 EV Auto Show Riyadh 2025 中共同簽屬。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告