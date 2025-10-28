search icon



鴻騰中東充電樁事業邁大步 Smart Mobility奪沙國物流商大單

鉅亨網記者彭昱文 台北


鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密 (6088-HK) 轉投資的 Smart Mobility 宣布，與沙烏地物流業者 Al Bassami Transport Group 簽署策略合作備忘錄。

cover image of news article
鴻騰轉投資Smart Mobility與沙國Al Bassami展開策略合作。(圖：鴻騰精密)

Al Bassami 是沙烏地最具代表性的物流業者之一，亦為商用卡車領域的領導者；Smart Mobility 則是鴻騰精密與 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons 共同合資成立，專注於先進電動車充電解決方案。


雙方此次合作將先於 Al Bassami 總部安裝充電樁設備，隨後對其全國各地的物流中心進行全面場站評估，以加速車隊電動化並打造可擴充、前瞻佈局的充電網路。

備忘錄由 Al Bassami 集團執行長 Mr. Ali A. Al Bassami 與 Smart Mobility 執行長 HH Prince Fahad N. Al Saud，於沙烏地電動汽車展 EV Auto Show Riyadh 2025 中共同簽屬。

鴻海鴻騰精密充電樁中東

