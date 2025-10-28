台數科啟動會員經濟 推出「哈POINTS」期打造智慧回饋新生活

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-28 14:25

MSO 業者台數科 (6464-TW) 為強化會員經營與數位服務整合，推出點數回饋機制「哈 POINTS」。以「哈 POINTS 點點成金，繳費更輕鬆」為核心主軸，透過行動客服 APP 與智慧機上盒雙平台，讓台數科用戶在日常繳費與使用服務過程中，能獲得專屬回饋，體驗更貼心的數位服務。

台數科集團總裁廖紫岑。(鉅亨網記者張欽發攝)

台數科強調，哈 POINTS 的推出象徵公司在「以用戶為核心」的經營策略上再邁一步，未來將持續以創新科技串連生活每一刻，打造以會員為核心的智慧媒體新生態。

台數科指出，用戶只要參加指定活動或綁定循環扣款，即可累積點數；每 1 點等同 1 元，可直接折抵台數科各項服務費用，包含有線電視、光纖網路及多元加值影音服務。透過行動客服 APP 或智慧機上盒，用戶可即時查詢累積點數與活動進度，享受更流暢、透明的繳費回饋體驗，讓數位服務更貼近生活。



台數科指出，為了讓更多用戶體驗「哈 POINTS」的便利與價值，台數科同步推出三大限時贈點活動，包括申請循環扣款最高贈 250 點：設定自動繳費不僅便利，還能享受專屬贈點回饋，繳費更省心，透過使用數位帳單，更可減少紙張浪費，與台數科一同為環境永續盡一份心力。

同時，台數科對 LINE TV 續繳並自動扣款最高贈 120 點：追劇同時享優惠，綁定自動扣款即享回饋，看得越多、賺得越多。而限定方案最高贈 849 點，申辦指定資費方案，即可享限時高額贈點，讓升級網路服務同時獲得超值回饋。

台數科表示，「哈 POINTS」不僅是點數制度，更是台數科推動數位轉型與會員經營的重要里程碑。透過整合行動客服 APP 與智慧機上盒的數據平台，讓點數回饋、方案參加與帳務管理一次完成，為用戶打造「繳費、觀看、回饋」的智慧生活循環。

台數科啟動會員經濟 推出「哈 POINTS」。(圖：台數科提供)