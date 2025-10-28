鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-28 13:20

國科會與加拿大先進研究所 (CIFAR) 為持續強化台加雙邊科研合作，於台灣時間本 (10) 月 27 日 - 29 日，在加拿大班夫 (Banff) 共同舉辦「下世代前沿科學論壇」。由國科會副主委陳炳宇率台灣 AI 相關跨域青年學者參與，論壇聚焦 AI 技術、倫理及政策 3 主題展開深入對話，期待雙邊深入交流以增進跨領域合作，以深化台加科技人才交流。

台加合辦「下世代前沿科學論壇」，聚焦AI技術3主題對話。(圖：國科會提供)

國科會表示，本次論壇台加雙方聚焦 AI 前沿議題與多元視角的跨領域討論，涵蓋負責任及可信賴的人工智慧 (Responsible & Trustworthy AI)、主權人工智慧 (Sovereign AI)、人工智慧與永續發展 (AI & Sustainability)，以及原住民人工智慧與文化 (Indigenous AI and Culture) 等 4 項議題。

陳炳宇致詞時表示，年輕學者科研交流對未來科技發展與推動國際合作扮演重要角色，青年科研人才是未來創新的關鍵推動者，期望透過與 CIFAR 的深度合作，為台灣優秀年輕學者開啟國際交流窗口，促進更多具影響力的科研成果問世。

加拿大創新科學暨經濟發展部 (ISED) 助理副部長 Nipun Vats 也連線致詞，表示加拿大與台灣科技合作已有超過 27 年的長遠歷史，希望本次科學前沿論壇能激發雙方年輕學者對 AI 領域的好奇探索，共同面對及解決 AI 所引發的全球性議題。