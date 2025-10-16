2025未來科技館開展 國科會：半導體、AI優勢讓台灣成為機器人重要供應鏈

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-16 18:26

2025 未來科技館，今 (16) 日起於世貿一館登場，開幕首日以「智慧機器人論壇: 台灣未來的關鍵賽道」為題，匯聚頂尖專家，聚焦人形機器人等議題。國科會主委吳誠文表示，台灣在半導體及 AI 硬體製造業已具領先地位，精密機械產業亦有紮實基礎，也奠定了發展機器人產業的良好根基，讓台灣成為全球機器人的重要供應鏈。

未來科技館開展，國科會:半導體、AI優勢讓台灣成為機器人重要供應鏈。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

此次由國科會攜手中研院、教育部、衛福部及運動部策劃的未來科技館，聚焦人形機器人、人工智慧感知、控制模擬及跨域應用，探討智慧機器人融入醫療、工業與日常生活場域應用議題，為台灣產業發展開拓新契機。

吳誠文致詞時表示，智慧機器人是攸關台灣未來競爭力重大關鍵，也是全民智慧生活圈的基礎，包括行政院今 (2025) 年核定推動「智慧機器人產業推動方案」，回應社會需求並創造内需市場，讓 AI 機器人的應用，真正走入社會與民眾的生活中。

吳誠文指出，智慧機器人應用無論在醫療照護、餐飲旅宿、物流巡檢、交通運輸或農林漁牧等民衆與產業各層面的需求，都希望透過跨部會及產學研界的共同努力，以解決人力不足，甚至完成人力難以完成的任務，讓智慧機器人與人機協作，開啟台灣產業發展新賽道

國科會表示，首日論壇邀請德、日、美，共 3 國學者，討論機器人發展策略與關鍵技術。由德國機器人研究院教授 Tamim Asfour 領導的 H2T 團隊，開發出 ARMAR 人形機器人，會中討論從工業維修逐步延伸至生活照護，實現人機協作的落地應用; 日本早稻田大學專家 Atsuo Takanishi 聚焦雙足步態與動態控制技術，並分享其在醫療輔助與人機互動領域的成果。

現任輝達 (NVIDIA) 首席研究科學家 Stan Birchfield 則剖析電腦視覺與即時感知技術，結合 AI 與高效能運算, 為人形機器人安全自主運作奠定基礎; 史丹佛大學教授 C. Karen Liu 介紹先進的模擬與控制演算法，說明如何讓機器人逼真模擬人類動，加速在醫療與日常場域的應用; 論壇壓軸由台大教授傅立成與專家共同討論「以 AI 驅動機器人創新: 全球發展趨勢與台灣的戰略角色」。