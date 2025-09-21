鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-21 07:47

三五群通訊廠環宇 - KY(4991-TW) 受惠於第 4 季矽光 (CPO) 產品即將出貨量產，加上 AI 產品需求旺盛，營收逐月增長，周五 (19 日) 在外資由賣轉買激勵下，周漲 9.39%、連 2 周收紅 K，股價收 169 元，本周量增價揚站上所有均線。

〈熱門股〉環宇-KY受惠矽光、AI需求強勁 成功站上所有均線。

環宇 - KY 主力業務為化合物半導體晶圓代工，產品涵蓋砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP)、氮化鎵等高階射頻及光電元件。環宇 - KY 下半年因自有光電元件 (KGD) 在資料中心的需求增加下銷量提高，前 8 月累計營收 13.01 億元、年增為 20.34%，8 月份營收表現亮眼、呈現年月雙增。

法人預期，今年環宇 - KY 在 CPO 產品需求旺盛下，預計第 4 季起開始全力出貨，有望對明 (2026) 年營收挹注動能，在光收發模組部分，環宇 - KY 成長向上趨勢不變，預期明年光收發模組及矽光需求量，有望較今 (2025) 年出貨量增。

此外，環宇 - KY 今年持續規劃在新竹科學園區設置後段產線，將全力衝刺光通訊、矽光子商機。

法人表示，近期甲骨文 (Oracle) 新增 3,000 億美元取得 OpenAI 為期五年 AI 算力大單，為滿足龐大的資料傳輸需求，正大規模擴建 AI 伺服器基礎設施，環宇 - KY 受惠美國光通訊客戶 AAOI 的主要 PD 晶片供應商，間接打入甲骨文供應鏈，後市表現令人期待。