2025-10-28

合勤控 (3704-TW) 旗下兆勤科技今 (28) 日宣布在其帳號與安全服務中新增多項安全功能，其中包括業界首創的 Passkey 無密碼登入選項與 AI 資安防護更新，結合了更安全的防護與簡化的操作，讓中小企業與託管服務供應商（MSP）以更少資源防禦與回應更多風險。

合勤控旗下兆勤推出無密碼登入與AI資安創新 幫助企業主動應對潛在威脅。（圖：兆勤提供）

兆勤指出，今年全球發生史上最大規模的資料外洩事件，超過 160 億組登入憑證遭洩露，儘管調查顯示 94% 的中小企業認為資安很重要，但企業普遍準備不足，依賴有限的工具與專業技能來保護公司網路，因此特別容易受到資安攻擊，並造成重大損失。

弱密碼或重複使用密碼是許多資安事件的起因。為此，Zyxel 推出針對 Zyxel 帳號的 Passkey 登入功能，這是中小企業業界的首創，能在不增加使用困難的狀況下降低風險，例如：無密碼登入，用戶可透過指紋、臉部辨識或裝置 PIN 來無縫登入，避免密碼被竊取或釣魚；Passkey 服務涵蓋 Zyxel 多項服務，且可搭配現有的登入機制，如密碼搭配多重身分認證。

由於資安人才短缺，Zyxel 也導入以下 AI 功能，協助偵測、分析並協助中小企業與 MSP 迅速修復威脅，減少人工作業並降低小型團隊的資安技能門檻，包括：AI 防護防火牆：搭配 USG FLEX H 系列 uOS v1.36+ 使用，能利用機器學習阻擋零時差攻擊與 AI 服務威脅。管理員可監控並控制數千種應用程式及行為，包括像 DeepSeek、ChatGPT 和 Gemini 等生成式 AI 應用。

Zyxel 也推出 AI 監控 與 AI 助手（SecuReporter），AI 會監控設備健康狀況與異常 CPU／記憶體／會話 (Session) 使用率，協助管理員提早發現潛在網路故障或資安事件。管理員可安排每週威脅報告，配合 AI 智慧摘要快速提供高層閱讀。內建 AI 助手 SecuPilot 還能協助管理員以自然語言查詢洞察、調查事件並加速應變。