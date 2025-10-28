鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-28 21:23

金管會今 (28) 日公布，截至 2025 年 8 月底，壽險業外幣保險商品新契約保費收入折合新台幣 2718.13 億元，年增逾 4 成，占整體新契約保費收入的 41.34%，較去年同期的 37.01% 回升。保險局主秘古坤榮表示，外幣保單占比自今年 6 月以來維持在 40% 以上，呈現持平略升走勢，顯示市場需求穩定，民眾對美元保單資產配置仍具一定的興趣，是否進一步回溫仍待觀察。

美元保單買氣回溫 前8月外幣保單FYP占比升至41%。(鉅亨網資料照)

根據統計，今年前 8 月外幣保險商品中，投資型保險新契約保費收入約新台幣 423.13 億元，占比 16%；傳統型保險約新台幣 2295 億元，占比 84%。從幣別分布來看，美元保單為主流，累計新契約保費收入達 85.55 億美元，其中投資型保險 12.76 億美元 (占比 15%)、傳統型保險 72.79 億美元 (占比 85%)；澳幣保單方面，新契約保費約 2.03 億澳元 (投資型占 40%、傳統型占 60%)；人民幣保單新契約保費約 1.12 億人民幣 (投資型占 72%、傳統型占 28%)。

古坤榮指出，外幣投資型保單的年增幅主要來自美元商品銷售成長動能，受惠部分壽險公司與銀行通路合作推出美元投資型新商品，擴大銷售量能，截至 8 月底美元投資型保單新契約保費收入較去年同期增加逾 5 成，而美元傳統型保單則因業者推出利變型及分紅型產品，帶動新契約保費收入較去年同期成長 46%，雙雙成為推升外幣保單銷售的主要動力。

就單月變化觀察，8 月美元投資型保單新契約保費收入為 2.09 億美元，較 7 月的 2.68 億美元略減，主要因 5、6 月多家保險公司集中推出新商品、推升基期偏高，導致 8 月回落屬正常現象。美元傳統型保單亦同樣受到前期高基期影響，單月收入 8.8 億美元，較 7 月 9.87 億美元略降。