汎銓去年12月營收年增 22.12%連2月創高 Q4、全年同步締新猷

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-08 17:34

汎銓 (6830-TW) 今 (8) 日公布去年 12 月營收 2.13 億元，月增 3.06%，年增 22.12%，已連續二月創單月歷史新高記錄，第四季合併營收 5.92 億元，季增 2.65%，年增 17.5%，創歷年單季新高，累計 2025 年合併營收 21.8 億元，年增 10.78%，同步刷新歷年新高成績。

汎銓科技。(鉅亨網資料照)

汎銓指出，去年 12 月營收表現續創新高，主要受惠客戶積極投入先進製程、先進封裝次世代技術需求強勁，推升半導體、AI 相關客戶委案需求暢旺，帶動材料分析 (MA)、矽光子 / AI 檢測分析業務表現，再加上公司於大陸、美國及日本等海外營運據點的委案收入貢獻持續放大，皆挹注汎銓 12 月營收表現。

‌



根據 IDC(國際數據資訊) 最新預估，看好全球半導體產業成長動能仍由 AI 伺服器、資料中心與先進製程驅動，在地緣政治、產業政策與供應鏈重組等影響下，全球半導體產能持續朝向區域多元化發展，並預估 2025 至 2029 年期間，台灣晶圓代工產能年複合成長率約為 2.8%，美國晶圓代工產能年複合成長率達 8.4%，日本晶圓代工產能年複合成長率更高達 10%。

此一趨勢顯示，半導體製程研發與材料分析需求，已不再侷限於單一區域，而是隨著全球產能布局擴散，同步帶動跨區域、高技術門檻的分析服務需求。

尤其全球半導體研發重心逐步前移，汎銓已完成台灣、大陸、美國、日本的全球營運布局，其中針對美國矽谷與日本東京灣營運據點，鎖定半導體產業最關鍵的第一階段研發案源，如設備商與材料商在最前沿新設備、全新光阻與新型封裝材料的初期研發階段，即導入高階材料分析，協助客戶進行不同技術路徑的探索 (path finding)，以優化半導體電晶體在效能、功耗、面積與成本 (PPAC) 上的整體表現，有望持續推升汎銓海外據點營運動能持續放大。

其次，在矽光子領域，隨著 AI、高速運算與資料中心對高速、低功耗傳輸需求快速升溫，矽光子技術正加速走向商用化。汎銓目前已建構完整的「矽光子測試與光損斷點定位分析服務」，涵蓋晶圓級、共封裝光學 (CPO) 封裝至光纖元件介面等多層級應用，並已取得台灣、日本發明專利，歐美、韓國與大陸等地專利亦持續申請中。

因應客戶研發導入節奏加快，汎銓持續擴增研發用矽光子元件耐用度檢測產能，並規劃於 2026 年推出可供量產端 (PD) 與品質驗證 (QA) 使用的矽光子測試設備，由檢測服務延伸至設備銷售，拓展新的營運模式。

再者，汎銓旗下 AI 專區已成為國際 IC 設計與晶片大廠高度倚重的合作平台，提供具高度保密性的先進晶片分析服務，2025 年以來 AI 晶片相關委案量持續累積，並獲得主力客戶提出進一步擴大合作需求，有助於進一步增添營運表現。