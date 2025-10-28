招親傳聞滿天飛！三商壽、玉山金公告不證實 中信金宣告：投標已結束
鉅亨網記者陳于晴 台北
三商美邦人壽 (2867-TW) 招親案如火如荼進行中，中信金 (2891-TW) 今 (28) 日上午最新公告 10/23 董事會決議轉投資之投標案已結束，對本公司業務無影響。而新娘三商壽與新郎玉山金 (2884-TW) 針對媒體相關報導不予評論，一切依公司程序及相關法令發布的重大訊息為準。
日前多家媒體搶先報導，玉山金與中信金對三商美邦人壽正式出價，當中只有中信於 10/23 公告董事會決議轉投資案，相關報導指出，玉山出價每股逾 8 元大幅超過中信的 7 元多，擬採全換股方式，預估總聘金逾 460 億元，玉山金控因旗下無壽險子公司，也是三商壽最屬意的出嫁對象。不過，相關訊息均未獲得三方證實。
直到昨日晚間，玉山金才以澄清媒體報導方式公告，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關外界傳聞，本公司不予評論，一切以公司依公司程序及相關法令發布之重大訊息為準。該公告也間接證實正進行併購出價作業。
三商壽也於今天上午公告，「有關外界媒體傳聞，本公司不予評論。相關訊息，應於董事會決議後依公司程序及相關法令發佈之重大訊息為準。」
中信金則先被媒體報導已經出局，今天上午公告針對 10/23 公告轉投資之補充說明，指出該轉投資之投標案已結束，對公司業務無影響。
3 家公司昨日股價各自表現，三商壽因溢價併購題材股價強勢亮燈漲停，反觀玉山金，投資人擔憂未來稀釋影響獲利及股利配發能力，其股價應聲重挫 8%，中信金則跟隨大盤收漲。台股今天在平盤附近震盪，3 家公司股價也恢復冷靜，玉山金股價止跌拉回平盤附近，三商壽則回跌逾 3%，中信金亦跌逾 1%。
