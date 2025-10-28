鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-28 10:51

招親傳聞滿天飛！三商壽、玉山金公告不證實 中信金宣告：投標已結束。（圖：公司提供）

日前多家媒體搶先報導，玉山金與中信金對三商美邦人壽正式出價，當中只有中信於 10/23 公告董事會決議轉投資案，相關報導指出，玉山出價每股逾 8 元大幅超過中信的 7 元多，擬採全換股方式，預估總聘金逾 460 億元，玉山金控因旗下無壽險子公司，也是三商壽最屬意的出嫁對象。不過，相關訊息均未獲得三方證實。

直到昨日晚間，玉山金才以澄清媒體報導方式公告，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關外界傳聞，本公司不予評論，一切以公司依公司程序及相關法令發布之重大訊息為準。該公告也間接證實正進行併購出價作業。

三商壽也於今天上午公告，「有關外界媒體傳聞，本公司不予評論。相關訊息，應於董事會決議後依公司程序及相關法令發佈之重大訊息為準。」

中信金則先被媒體報導已經出局，今天上午公告針對 10/23 公告轉投資之補充說明，指出該轉投資之投標案已結束，對公司業務無影響。