〈焦點股〉科技巨頭紛紛導入最新液冷散熱技術 奇鋐、雙鴻攜手飆天價

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-28 13:11

科技巨頭紛紛導入最新液冷散熱技術，奇鋐、雙鴻攜手飆天價。(圖：shutterstock)

奇鋐以 1245 元開高走高，盤中一度亮燈漲停鎖住 1305 元，創歷史新天價，不過隨後漲停打開，成交爆量超過 1.2 萬張，三大法人連續 3 個交易日買超，合計買超 687 張；雙鴻則以 1005 元開高走高，盤中最高漲至 1060 元，漲逾 8%，同樣寫下新天價，成交量超過 8000 張。

市場傳出輝達正在評估在最新機櫃 Vera Rubin 導入 MCL(微通道蓋) 與 MCCP(微通道液冷板) 以提升散熱效能。法人認為，MCL 未來可能成為 3000W 以上最具可行性的散熱解決方案，包括奇鋐、雙鴻及健策皆有望雨露均霑。