〈焦點股〉科技巨頭紛紛導入最新液冷散熱技術 奇鋐、雙鴻攜手飆天價

鉅亨網記者劉玟妤 台北


AI 伺服器算力持續提升，同步帶動散熱需求，科技巨頭輝達 (NVDA-US) 與蘋果 (AAPL-US) 皆傳出可能導入最新液冷散熱技術，以提升散熱效能，激勵奇鋐 (3017-TW) 與雙鴻 (3324-TW) 今 (28) 日攜手飆天價，站穩千金。 

cover image of news article
科技巨頭紛紛導入最新液冷散熱技術，奇鋐、雙鴻攜手飆天價。(圖：shutterstock)

奇鋐以 1245 元開高走高，盤中一度亮燈漲停鎖住 1305 元，創歷史新天價，不過隨後漲停打開，成交爆量超過 1.2 萬張，三大法人連續 3 個交易日買超，合計買超 687 張；雙鴻則以 1005 元開高走高，盤中最高漲至 1060 元，漲逾 8%，同樣寫下新天價，成交量超過 8000 張。 


市場傳出輝達正在評估在最新機櫃 Vera Rubin 導入 MCL(微通道蓋) 與 MCCP(微通道液冷板) 以提升散熱效能。法人認為，MCL 未來可能成為 3000W 以上最具可行性的散熱解決方案，包括奇鋐、雙鴻及健策皆有望雨露均霑。 

另外，蘋果 iPhone 17 搭載全新 A19 系列處理器，性能提升，也推升散熱需求，採用 VC 均熱板作為散熱解決方案。而市場也傳出，蘋果正規劃在高階平板電腦 iPad Pro 也導入 VC 均熱板，可望進一步提升裝置在高負載工作下的效能與效率，奇鋐身為供應商之一，有望吃到相關商機。 

除散熱雙雄，建準 (2421-TW) 今天也漲逾 3%，健策 (3653-TW)、AMAX-KY(6933-TW) 則漲逾 1%。 

奇鋐雙鴻液冷散熱輝達蘋果AI伺服器

相關行情

奇鋐1300+9.24%
雙鴻1040+6.01%
建準147+4.63%
健策2165+1.41%
艾瑪斯-KY171.5+1.18%
輝達191.49+2.81%
蘋果268.81+2.28%

