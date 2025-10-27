鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-27 10:46

三商美邦人壽 (2867-TW) 招親案進入最終回，上周傳出玉山金控 (2884-TW)、中信金控雙雙出價了，據悉，三商壽要求全換股，玉山金相當於下了 467 億元的總聘金，每股落在 8 元至 8.2 元，高於中信金出價，不過，三方均未證實消息，須以公司重訊公告為主。台股今 (27) 日開盤，三商壽、三商投控 (2905-TW) 同步跳空漲停開出，玉山金則重挫逾 8%，摜破 30 元關卡，截至上午 10 點，成交量已爆出 16 萬張。

〈焦點股〉高聘金風光出嫁？三商壽急奔漲停 玉山金重摔逾8%失守30元。(鉅亨網資料照)

三商壽坐擁 1.5 兆元資產，穩居市場第七大壽險公司，然而，自 2022 年以來，三商壽已經連續 7 期 RBC 未達法定標準 200%，淨值比亦低於 3% 門檻。由於資本不足，三商壽已多次進行增資與發債，但進度緩慢，財務體質改善有限，外部策略性投資人找了 3 年始終沒有下文。

面對 2026 年接軌 TW-ICS 在即，未來資本要求更為嚴苛，而三商壽不論是 6 月底或 9 月底補考，資本適足水準皆難以回到法定標準之上，因此，2026 年起無法適用 15 年過渡期，必須直接尋求強而有力的外部協助，三商集團翁家、陳家等大股東最終也迫於形勢放手經營權。

今年中，三商壽發出邀請函，尋求適合的買主，除了中信金、玉山金之外，還有多家壽險、金控及外資機構都收到邀請，不過，只有少數幾家有興趣，進入盡職調查階段，上周傳出最新進展，10/23 為出價最終截止日，中信金 (2891-TW) 同日傍晚發布重訊，公告董事會決議通過進行轉投資案，待交易確認後再行補充公告，引發外界聯想，玉山金雖未通過董事會並發布重訊，但市場傳聞玉山已經出價每股超過 8 元的高水準，收購對價總金額高達 467 億元，有望擄獲三商壽的芳心。