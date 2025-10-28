鉅亨研報 2025-10-28 08:43

一、今日盤勢分析

【豐搜】國巨爆量上攻，資金轉向被動元件！漲價概念股名單與未來投資趨勢一次看。(圖:shutterstock)

近期台股呈現高檔震盪、開低走低的格局，指數收黑。這波修正壓力主要來自於電子權值股的集體熄火，龍頭台積電（2330）現貨收盤下跌 0.68% 至 1450 元，結束了先前的強勢上攻；ADR 的疲軟表現也為其帶來壓力。伴隨台積電的休息，** 鴻海（2317）** 在連漲六天後回檔 1.44%，** 聯發科（2454）與台達電（2308）** 股價同步走弱，四大權值股的疲軟表現，成為拖累大盤指數下挫的主因。

然而，指數下跌並未掩蓋盤面資金的劇烈流動。昨日市場上演了極為罕見的「資金大風吹」，最顯著的訊號是國巨 *（2327）成交值爆出巨量，一舉超越台積電高居市場第一。這代表市場資金正毫不猶豫地從漲多的 AI 大型權值股撤出，轉而瘋狂湧入具備「漲價」實質利多的被動元件族群。

此現象顯示，大盤在高檔區的多頭信心並未潰散，而是轉為更加積極的「汰弱留強」。資金正拋棄漲多休息的標的，轉進基期相對較低、且剛迎來產業利多的族群。除了被動元件，受惠油價上漲的塑化股如 ** 台塑（1301）** 也放量走強。預期今日盤勢將延續此分歧格局，指數空間有限，但個股表現將極度活躍。

被動元件族群：盤面絕對核心，全面噴發

原因分析： 族群的引爆點來自龍頭 ** 國巨 *（2327）** 旗下基美 (Kemet) 宣布將自 11 月起調漲鉭電容價格。此一漲價消息，引發市場對 MLCC、電感等其他被動元件產品跟進調漲的高度預期，加上 AI 伺服器帶動高階產品需求，點燃了整個族群的多頭烈焰。

AI 伺服器與利基型電子股：各自表述，強者恆強

原因分析： 儘管電子權值股疲軟，但真正具備高成長利基、獲外資籌碼鎖定的 AI 相關個股，依舊無視大盤震盪，走出自己的多頭道路。

