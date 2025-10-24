鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-24 10:50

好事近了？成立 32 年的老牌壽險公司三商美邦人壽 (2867-TW) 2 個月前傳出有意出售，並採邀請制，潛在買主日前已經完成盡職調查，據了解，23 日為最後出價日，三商壽股價應聲大漲半根停板，以 6.72 元作收，創 7 個月以來的新高，本周僅有 4 個交易日，周漲幅 5.83%，累計近 1 個月以來漲幅達 18%。

〈熱門股〉中信、玉山出價了？三商壽招親案最終回 股價強彈登7個月新高。(鉅亨網資料照)

中信金與玉山金再度成為競爭對手，又一場「雙龍搶珠」戲碼正酣，市場屏息以待，預計 11 月中下旬出價結果就會出爐。

三商壽坐擁 1.5 兆元資產，穩居市場第七大壽險公司，然而，自 2022 年以來，三商壽已經連續 7 期 RBC 未達法定標準 200%，淨值比亦低於 3% 門檻。由於資本不足，三商壽已多次進行增資與發債，但進度緩慢，財務體質改善有限，外部策略性投資人找了 3 年始終沒有下文。