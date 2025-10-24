〈熱門股〉中信、玉山出價了？三商壽招親案最終回 股價強彈登7個月新高
鉅亨網記者陳于晴 台北
好事近了？成立 32 年的老牌壽險公司三商美邦人壽 (2867-TW) 2 個月前傳出有意出售，並採邀請制，潛在買主日前已經完成盡職調查，據了解，23 日為最後出價日，三商壽股價應聲大漲半根停板，以 6.72 元作收，創 7 個月以來的新高，本周僅有 4 個交易日，周漲幅 5.83%，累計近 1 個月以來漲幅達 18%。
據了解，三商美邦出售案進入出價階段，10/23 為最終截止日，中信金 (2891-TW) 同日傍晚發布重訊，公告董事會決議通過進行轉投資案，待交易確認後再行補充公告，引發外界聯想，中信金已正式出價，至於另一家被傳有意出價的玉山金控 (2884-TW) 則未發出公告，是否有召開董事會決議出價尚不得而知。
中信金與玉山金再度成為競爭對手，又一場「雙龍搶珠」戲碼正酣，市場屏息以待，預計 11 月中下旬出價結果就會出爐。
三商壽坐擁 1.5 兆元資產，穩居市場第七大壽險公司，然而，自 2022 年以來，三商壽已經連續 7 期 RBC 未達法定標準 200%，淨值比亦低於 3% 門檻。由於資本不足，三商壽已多次進行增資與發債，但進度緩慢，財務體質改善有限，外部策略性投資人找了 3 年始終沒有下文。
面對 2026 年接軌 TW-ICS 在即，未來資本要求更為嚴苛，而三商壽不論是 6 月底或 9 月底補考，資本適足水準皆難以回到法定標準之上，因此，2026 年起無法適用 15 年過渡期，必須直接尋求強而有力的外部協助，三商集團翁家、陳家等大股東最終也迫於形勢放手經營權。
