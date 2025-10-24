三商壽上演搶親戰... 李長庚僅回「祝福」 國泰金2026啟動新併購藍圖

鉅亨網記者陳于晴 高雄 2025-10-24 18:35

國泰金控 (2882-TW) 總經理李長庚今 (24) 日出席第五屆「2025 臺灣氣候行動博覽會」，市場傳出三商美邦人壽招親案，中信金與玉山金皆已出價，可望好事近了，對此，李長庚僅以「祝福」二字回應，他同時透露明年後併購策略將會有所調整，等到國泰人壽順利接軌 ICS 新制度、資本穩健後，就會來評估集團其他子公司還有哪些併購機會，例如近期公布打造國泰資產管理平台，未來不侷限於台灣市場，也會放眼亞洲找尋標的。

國泰金控總經理李長庚。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

壽險業 2026 年接軌在即，三商美邦人壽招親案如火如荼進行中，除了中信金宣布董事會通過轉投資案外，市場傳聞，玉山金也已進行出價，並高於中信金開出的換股價碼，再度上演雙龍搶珠戲碼，媒體問及李長庚如何看待同業擴張規模的動作，他僅回應「祝福」二字。

‌



外界關注國泰金控未來是否有更進一步的併購策略，李長庚表示，近年因應壽險業接軌，資本架構約有三分之二放在國泰人壽，必須讓旗艦子公司在新的遊戲規則下維持資本穩健，因此董事會把需要花大錢的計畫往後延，明年順利接軌後，集團會來思考還缺什麼，哪裡有機會進一步拓展。

李長庚先前也在法說會上對其他子公司表示抱歉，不過，日前國泰金控已經公布將把旗下人壽資產逐步轉移委由國泰投信操盤，希望把資產管理事業打造為集團第三引擎。他強調，國泰金併購眼界不會侷限於台灣市場，也會進一步評估亞洲機會。